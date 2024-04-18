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ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi

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ABD Başkanı Biden, 2. Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekatında görev yapan amcasının uçağının düşmesinin ardından yeni Gine'de yamyanlar tarafından yenildiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyaret etti. Biden amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti. Askeri kayıtlar ise uçağın Pasifik üzerinde kaybolduğunu gösteriyor.

ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi

BİDEN: AMCAMIN CESEDİNİ ASLA BULAMADILAR, O BÖLGEDE ÇOK FAZLA YAMYAM VARDI

Scranton'tan ayrılmak üzere uçağına binmeden önce gazetecilere demeç veren Biden, "Uçak, o zamanlar çok sayıda yamyamın olduğu bir bölgede vuruldu. Cesedini asla bulamadılar ama oraya tekrar gittiklerinde kontrol edip uçağın bazı parçalarını buldular" dedi.

Biden, aynı hikayeyi Pittsburgh'a vardıktan sonra sendika üyelerine de anlattı. Biden, "Yeni Gine'de vuruldu ve cesedi asla bulunamadı çünkü eskiden Yeni Gine'nin o bölgesinde gerçekten çok fazla yamyam vardı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yediYeni Gine'de yerlilerin yaralı ABD ve Avustralya askerlerini izlediği bir fotoğraf (Yıl 1942)

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

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Yorumlar (1)

ekaf paseh:

başörtülü bacılarına da deri kotlu insanlar da saldırdı mı tanıdık geldi birden

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