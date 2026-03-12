Haberler

ABD, Bağdat'ta Irak Ordu Karargâhına İHA ile saldırı düzenledi

Irak'ın kuzeyinde yer alan Mahmur bölgesindeki Irak ordusuna ait askeri karargâh, ABD tarafından düzenlenen bir saldırıyla hedef alındı. Yerel kaynaklara göre insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgede şiddetli bir patlama meydana gelirken, gökyüzüne yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Patlamanın ardından bölgede güvenlik güçleri alarma geçti.

  • ABD, Bağdat yakınındaki Mahmur bölgesinde bulunan Irak ordusuna ait askeri lojistik ve komuta merkezine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.
  • Saldırı sonucunda büyük bir patlama meydana geldi ve bölgede yoğun duman yükseldi.
  • Patlamanın sarsıntısı kilometrelerce uzaktan hissedildi ve çevredeki yerleşim alanlarında panik yaşandı.

Bağdat'ta güvenlik gerilimi yeniden yükseldi. Yerel kaynaklara göre, Irak ordusuna ait bir askeri karargâh insansız hava aracıyla hedef alındı. Patlama sonrası bölgede yoğun duman yükselirken, güvenlik güçleri geniş çaplı önlem aldı.

SALDIRI MAHMUR BÖLGESİNDE

Edinilen bilgilere göre saldırı, Bağdat'a yakın konumdaki Mahmur bölgesinde bulunan Irak ordusuna ait askeri lojistik ve komuta merkezine yönelik gerçekleştirildi. Silahlı insansız hava aracıyla düzenlendiği belirtilen saldırının ardından bölgede büyük bir patlama meydana geldi.

PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri tesisin bulunduğu noktadan yükselen büyük bir alev topu ve ardından gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar dikkat çekti. Patlamanın ardından çevredeki yerleşim alanlarında panik yaşandığı bildirildi.

BÖLGEDE ALARM VERİLDİ

Olayın ardından Irak ordusunun çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı ve askeri birliklerin teyakkuza geçirildiği bildirildi.

Saldırıya ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar hedef alınan noktanın stratejik öneme sahip bir askeri merkez olduğunu öne sürdü.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

Bölgede yaşayan görgü tanıkları, patlama öncesinde gökyüzünden gelen ıslık benzeri bir ses duyduklarını belirtti. Tanıklara göre kısa süre sonra büyük bir patlama meydana geldi ve oluşan sarsıntı kilometrelerce uzaktan hissedildi. Dehşet anlarını yaşayanlar, "Önce ıslık sesine benzer bir gürültü duyduk, ardından gökyüzü turuncuya boyandı. Patlama o kadar güçlüydü ki sarsıntıyı kilometrelerce öteden hissettik." dedi.

