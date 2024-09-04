ABD Adalet Bakanlığı, Hamas liderlerine suçlamalar içeren iddianame hazırladı

ABD Adalet Bakanlığı, aralarında Yahya Sinvar, Muhammed Deif ve İsmail Haniye'nin de yer aldığı 6 Hamas lideri hakkında 7 Ekim 2023'teki saldırıyı planlama ve diğer çeşitli suçları içeren iddianame hazırladı. İddianamenin 1 Şubat 2024'te hazırlandığı ancak mühürlü tutulduğu, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesiyle mühürlü tutulmasına gerek kalmadığı ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığı, İsmail Haniye, Yahya Sinvar, Muhammed Al-Masri, Marwan Issa, Halid Meşal ve Ali Baraka hakkında 7 Ekim 2023'teki saldırıyı planlama, destekleme, cinayet, insan kaçırma gibi suçlamaları içeren iddianame hazırladı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland konuyla ilgili açıklamasında, "Adalet Bakanlığı, Yahya Sinvar ve Hamas'ın diğer üst düzey liderlerini, Amerikan vatandaşlarını öldürmek ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmak için onlarca yıl süren bir kampanyayı finanse etmek, yönetmek ve denetlemekle suçladı" dedi.

Bakanlık, 7 Ekim saldırılarında 40'tan fazla ABD vatandaşının da hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca geçen hafta öldüğü açıklanan ABD vatandaşı rehine Hersh Goldberg-Polin'in (23) de 'Hamas tarafından' öldürüldüğü öne sürüldü. ABD medyası iddianamenin 1 Şubat 2024'te hazırlandığını ve mühürlü tutulduğunu, İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından mühürlü tutulmasına gerek kalmadığını yazdı.

HAMAS LİDERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER DE PAYLAŞILDI

ABD Adalet Bakanlığı, iddianamede adı geçen 6 Hamas liderine ilişkin bilgileri de paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsmail Haniye 2017'den 31 Temmuz'da öldüğü bildirilene kadar Hamas'ın Siyası Büro Şefiydi. Haniye 2017'den önce Politbüro Başkan Yardımcısı ve Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideriydi. Ebu İbrahim olarak da bilinen 61 yaşındaki Yahya Sinvar Hamas'ın lideridir. Daha önce, yaklaşık 2017'den itibaren Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideriydi ve El Kassam Tugayları'nın kurucularından biriydi. Sinvar esas olarak Gazze Şeridi'nde yerleşiktir. Muhammed Deif ve al Khalid al-Deif olarak da bilinen Mohammad Al-Masri, 2002'den 13 Temmuz'da öldüğü bildirilene kadar El Kassam Tugayları'nın başkomutanıydı. Al-Masri esas olarak Gazze Şeridi'nde görev yapmaktaydı. Ebu Baraa olarak da bilinen Marwan Issa, yaklaşık 2007'den 10 Mart'ta öldüğü bildirilene kadar El Kassam Tugayları'nın komutan yardımcısıydı. Issa esas olarak Gazze Şeridi'nde bulunuyordu. Ebu el-Velid olarak da bilinen 68 yaşındaki Halid Meşal, yaklaşık 2004-2017 yılları arasında Hamas'ın politbüro başkanıydı ve şu anda Hamas'ın Gazze Şeridi ve Batı Şeria dışındaki resmi varlığından etkin bir şekilde sorumlu olan Hamas'ın diaspora ofisinin başkanıdır. Meşal'in merkezi Katar'da bulunuyor. 57 yaşındaki Ali Baraka yaklaşık 2019'dan beri Hamas'ın Yurtdışı Ulusal İlişkiler Başkanı ve daha önce Hamas'ın Lübnan temsilcisiydi. Baraka esas olarak Lübnan'da yaşamaktadır."