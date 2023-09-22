AB, Tunus'a 127 milyon avroluk destek paketi açıkladı

AB, Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmen akınına destek amacıyla Tunus'a 60 milyon avro bütçe desteği ve 67 milyon avroluk operasyonel yardım yapacak.

Avrupa Birliği (AB), Tunus'a düzensiz göçle mücadele kapsamında toplam 127 milyon avroluk destek paketi açıkladı.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, Lampedusa Adası'nın son günlerde düzensiz göçmen akınına uğramasının ardından İtalya'ya destek amacıyla sunulan 10 maddelik eylem planı kapsamında Tunus'a 60 milyon avro bütçe desteği ve yaklaşık 67 milyon avroluk operasyonel yardım yapacağı duyuruldu.

Söz konusu yardımların temeli, AB'nin Tunus'la 16 Temmuz'da düzensiz göçle mücadele ve ticaret alanlarında imzaladığı "stratejik ve kapsamlı ortaklık" konulu mutabakat zaptına dayanıyor.

Açıklamada, Komisyon yetkililerinden oluşan bir heyetin mutabakat zaptını, özellikle de öncelikli unsurlarını görüşmek üzere gelecek hafta Tunus'u ziyaret edeceği bildirildi.

Yeni paket

Açıklamada, Lampedusa'ya yönelik 10 maddelik plan doğrultusunda ve mutabakat zaptı ile bağlantılı göç destek paketi kapsamında; Tunus sahil güvenliği ve donanmasının yeniden donatılmasını, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile işbirliği içinde göçmenlerin korunmasını, Uluslararası Göç Örgütü ile işbirliği içinde Tunus'tan menşe ülkelerine geri dönüş ve yeniden entegrasyonunun sağlanmasını da içeren 105 milyonluk ayrı bir paketin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Orta Akdeniz'de düzensiz göçmen akınına uğrayan küçük ada

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası, Orta Akdeniz'de düzensiz göç rotası üzerinde yer alması sebebiyle yılbaşından bu yana ciddi göç baskısı altında.

Lampedusa Adası'na 13-14 Eylül'de sadece 36 saatlik süreçte 6 binden fazla düzensiz göçmen gelmiş, Ada Belediyesi "acil durum" ilan etmişti.

İtalyan basını, hafta boyunca Ada'ya gelenlerin sayısının 11 bine yaklaştığını, gelen göçmen teknelerinin büyük kısmının Tunus'tan kalktığını belirtiyor.