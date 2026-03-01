AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: İran'da güvenilir bir geçişe ihtiyaç duyuluyor

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, " İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi. Von der Leyen Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde, İran'ın ülkeye yönelik pervasız ve ayrım gözetmeyen saldırılarının ardından yaşananları ele aldıklarını belirtti. Gerilimin daha fazla tırmanma riski olduğunu kaydeden von der Leyen, "Bu nedenle İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor. İstikrarı yeniden tesis eden ve kalıcı bir çözümün yolunu açan bir geçiş. Bu, İran'ın askeri nükleer ve balistik füze programlarının durdurulması ve hava, kara ile denizdeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin sona erdirilmesi anlamına gelmelidir. Her şeyden önce, İran'ın cesur halkının demokratik özlemlerini yansıtmalı ve desteklemelidir" ifadelerini kullandı.

Ursula von der Leyen açıklamasında, bölgesel istikrarı korumak ve gerilimi azaltmak için Katar'ın yanı sıra Suudi Arabistan'la da yakından çalışacaklarını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı