8 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğun evlendirilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Rusya'nın Astrahan bölgesinde, 8 yaşındaki erkek çocuk ile 13 yaşındaki kız çocuğunun "düğün" görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Paylaşılan videoda, beyaz gelinlikli kız çocuğu ile lacivert takım elbiseli erkek çocuğunun isteksizce dans ettiği görülüyor. Aralarındaki boy farkı nedeniyle zorlanan çocukların dansı sırasında konuklar alkış tutarken, ortamda renkli ışıklar ve havai fişekler dikkat çekiyor.

Yerel medya, yasadışı düğünün Roman toplumuna mensup iki aile arasında, kız çocuğunun annesinin organizasyonuyla düzenlendiğini bildirdi.

Rusya Devlet Duması Aile Koruma Komitesi Başkanı Nina Ostanina, olaya sert tepki göstererek, "Rus vatandaşı olan herkes ülke yasalarına uymak zorunda. Roman olmayan aileleri çocuk istismarı nedeniyle cezalandırırken, bu duruma göz yumamayız" dedi.

Rusya'da evlilik yaşı 18 olarak belirleniyor ve sadece özel durumlarda 16 yaşındakilere yerel makamların onayıyla izin veriliyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.