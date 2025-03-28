7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

COĞRAFYA FELAKETİ YAŞIYOR

10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı Çin, Tayland ve Hindistan gibi komşu ülkelerde de hissedilirken bölgeden servis edilen görüntüler yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.

GÖKDELEN SANİYELER İÇİNDE YIKILDI

Tayland'ın Bangkok kentinde inşaat halindeki bir gökdelen depremin etkisiyle saniyeler içinde yerle bir olurken, panik anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.