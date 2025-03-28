Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

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7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

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Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7,7'lik deprem dünyada şok etkisi yaratırken bölgeden gelen görüntüler infial yarattı. Tayland'ın Bangkok kentinde inşaat halindeki bir gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu. Panik anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

COĞRAFYA FELAKETİ YAŞIYOR

10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı Çin, Tayland ve Hindistan gibi komşu ülkelerde de hissedilirken bölgeden servis edilen görüntüler yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.

GÖKDELEN SANİYELER İÇİNDE YIKILDI

Tayland'ın Bangkok kentinde inşaat halindeki bir gökdelen depremin etkisiyle saniyeler içinde yerle bir olurken, panik anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖmer Alanbay:

Gökdelenlerin normal binalardan daha sağlam olduğunu iddia eden bir güruh vardı nerdeler ?

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

iyiki inşaat halinde yıkıldı ama başka yerlerde bişey yok gibi adamlar hazırlıklı geçmiş olsun

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