60 gazeteciden 24 saatlik canlı yayın nöbeti: Filistin İçin Sessiz Kalma

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla 60 gazeteci, 31 Mayıs Cumartesi günü Sultanahmet Meydanı'nda 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbetine başlıyor. Programda, İsrail'in uyguladığı insanlık dışı politikalar protesto edilecek.

24 SAAT CANLI YAYIN!

Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşları ile 20 Anadolu medyasının ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilecek program, hem Filistin halkının sesi olacak hem de insanlık vicdanını harekete geçirmeyi amaçlayacak. 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak nöbet, 1 Haziran Pazar günü saat 12.00'de sona erecek.

SİYASİ İSİMLERDEN GÜÇLÜ DESTEK

Etkinliğe sadece gazeteciler değil, siyasi isimler de destek veriyor. Canlı yayın nöbetine;

Saat 12.00'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar,

Saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş,

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan,

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal konuk olarak katılacak.

PROGRAMA KATILACAK GAZETECİ VE KONUKLAR ŞÖYLE: