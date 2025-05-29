60 gazeteciden 24 saatlik canlı yayın nöbeti: Filistin İçin Sessiz Kalma

60 gazeteciden 24 saatlik canlı yayın nöbeti: Filistin İçin Sessiz Kalma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
60 gazeteciden 24 saatlik canlı yayın nöbeti: Filistin İçin Sessiz Kalma
Haber Videosu

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde 60 gazeteci, Sultanahmet Meydanı'nda 24 saat sürecek canlı yayın nöbetiyle Filistin'deki zulme dikkat çekecek. Programa siyaset dünyasından önemli isimler de destek verecek.

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla 60 gazeteci, 31 Mayıs Cumartesi günü Sultanahmet Meydanı'nda 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbetine başlıyor. Programda, İsrail'in uyguladığı insanlık dışı politikalar protesto edilecek.

24 SAAT CANLI YAYIN!

Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşları ile 20 Anadolu medyasının ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilecek program, hem Filistin halkının sesi olacak hem de insanlık vicdanını harekete geçirmeyi amaçlayacak. 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak nöbet, 1 Haziran Pazar günü saat 12.00'de sona erecek.

SİYASİ İSİMLERDEN GÜÇLÜ DESTEK

Etkinliğe sadece gazeteciler değil, siyasi isimler de destek veriyor. Canlı yayın nöbetine;

Saat 12.00'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar,

Saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş,

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan,

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal konuk olarak katılacak.

PROGRAMA KATILACAK GAZETECİ VE KONUKLAR ŞÖYLE:

  1. AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ - AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
  2. AHMET HAKAN COŞKUN - HÜRRİYET GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ
  3. AYTEKİN POLATER - KAMERAMANLAR DERNEĞİ BAŞKANI
  4. BEDİA TEYMUR - HABERLER.COM GYY
  5. CAN ÖZÇELİK - ODA TV GYY
  6. CANSU CANAN ÖZGEN - TV 100 PROGRAMCISI
  7. CEMAL COŞKUN - DHA GENEL MÜDÜRÜ
  8. COŞKUN BAŞBUĞ - GÜVENLİK UZMANI
  9. CÜNEYT ÖZDEMİR - TV NET MODERATÖRÜ
  10. ÇETİN ALTAN - MİLLET HABER AJANSI
  11. ÇETİNER ÇETİN - HABER TÜRK DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK POLTİKALARI KOORDİNATÖRÜ
  12. DENİZ GÜREL - TV 100 GENEL YAYIN YÖNETMENİ
  13. DİMİTRİS PLİONİS - GAZETECİ YAZAR
  14. EKREM KIZILTAŞ - GAZETECİ YAZAR
  15. EMİN PAZARCI - AKŞAM GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
  16. EMİNE KAVASOĞLU - AHABER MUHABİRİ
  17. ERKAN TAN - TAKVİM GAZETESİ YAZARI
  18. ESRA ELÖNÜ - 24 TV PROGRAMCISI
  19. EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN - YAPIMCI YÖNETMEN
  20. EYYÜP KADİR İNAN - AK PARTİ GENEL SEKRETERİ
  21. FADİME ÖZKAN -STAR GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
  22. FAHRETTİN ALTUN - İLETİŞİM BAŞKANI
  23. FARUK ACAR - AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
  24. FERHAT MURAT - HABER 7 YAZARI
  25. FEVZİ ÇAKIR - HABER TÜRK ANKARA TEMSİLCİSİ
  26. FUAT UĞUR - TV 100 YAZARI
  27. FULYA ÖZTÜRK - CNN TÜRK ÖZEL HABERLER ŞEFİ
  28. GAFFAR YAKINCA - GAZETECİ YAZAR
  29. GÜNGÖR YAVUZARSLAN - GAZETECİ YAZAR
  30. HADİ ÖZIŞIK - İNTERNET HABER GYY
  31. HAKKI ÖCAL - MİLLİYET GAZETESİ YAZARI
  32. HASAN YAVUZ BAKIR - MİLLET HABER AJANSI
  33. HAYRÜNİSA ÇİÇEK - GAZETECİ
  34. HÜSEYİN LİKOĞLU - YENİ ŞAFAK GAZETESİ GYY
  35. İHSAN AKTAŞ - ARAŞTIRMACI YAZAR
  36. İLYAS EFE ÜNAL - ENSONHABER GENL YAYIN YÖNETMENİ
  37. KADİR ÜRÜNDÜ - MARDİN LİFE MEDYA
  38. LEVENT ERSİN ORALLI - AKADEMİSYEN
  39. MAHİR ÜNAL - AK PARTİ MKYK ÜYESİ
  40. MAHMUT ÖVÜR - SABAH GAZETESİ YAZARI
  41. MEHMET ACET - KANAL 7 ANKARA TEMSİLCİSİ
  42. MEHMET AKİF ERSOY - HABER TÜRK GYY
  43. MEHMET ZAHİD SOBACI - TRT GENEL MÜDÜRÜ
  44. MELİK YİĞİTEL - TÜRK MEDYA ANKARA TEMSİLCİSİ
  45. MUSTAFA KARTOĞLU - AKŞAM GAZETESİ GYY
  46. MUSTAFA YILDIZ - ÜLKE TV PROGRAMCISI
  47. MÜCAHİT EKER TRT - HABER KANAL KOORDİNATÖRÜ
  48. MÜCAHİT TOPÇU - HABER GLOBAL MUHABİRİ
  49. NUH ALBAYRAK - STAR GAZETESİ GYY
  50. OSMAN ATEŞLİ - HABER 7 GENEL YAYIN YÖNETMENİ
  51. PELİN ÇİFT - TRT 1 PROGRAMCISI
  52. SABRİ BALABAN - GAZETECİ YAZAR
  53. SADIK ALBAYRAK - GAZETECİ YAZAR
  54. SERDAR ARSEVEN - MİLAT GAZETESİ GENEL KOORDİNATÖRÜ
  55. SERDAR KARAGÖZ - ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRÜ
  56. SİNAN BURHAN - TÜRKİYE BASIN FEDERASYONU GENEL BAŞKANI
  57. TURAN KIŞLAKÇI - GAZETECİ YAZAR
  58. TÜRKER AKINCI - BEYAZ TV PROGRAM YAPIMCISI
  59. YUSUF ALABARDA - GAZETECİ YAZAR
  60. YÜCEL KOÇ - TÜRKİYE GAZETESİ YAYIN KOORDİNATÖRÜ
  61. ZAFER ŞAHİN - KANAL D ANKARA TEMSİLCİSİ
  62. ZEKİ AKBIYIK - KANAL FIRAT GYY

60 gazeteciden 24 saatlik canlı yayın nöbeti: Filistin İçin Sessiz Kalma

Kaynak: Haberler.com / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coşkun Sabah sessizliğini bozdu! Suç duyurusunda bulunacak

Şampiyonluk gecesi kırgın bitti! Sabah'tan çok konuşulacak hamle
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.