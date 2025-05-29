60 gazeteciden 24 saatlik canlı yayın nöbeti: Filistin İçin Sessiz Kalma
Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde 60 gazeteci, Sultanahmet Meydanı'nda 24 saat sürecek canlı yayın nöbetiyle Filistin'deki zulme dikkat çekecek. Programa siyaset dünyasından önemli isimler de destek verecek.
Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla 60 gazeteci, 31 Mayıs Cumartesi günü Sultanahmet Meydanı'nda 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbetine başlıyor. Programda, İsrail'in uyguladığı insanlık dışı politikalar protesto edilecek.
24 SAAT CANLI YAYIN!
Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşları ile 20 Anadolu medyasının ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilecek program, hem Filistin halkının sesi olacak hem de insanlık vicdanını harekete geçirmeyi amaçlayacak. 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak nöbet, 1 Haziran Pazar günü saat 12.00'de sona erecek.
SİYASİ İSİMLERDEN GÜÇLÜ DESTEK
Etkinliğe sadece gazeteciler değil, siyasi isimler de destek veriyor. Canlı yayın nöbetine;
Saat 12.00'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar,
Saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş,
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan,
AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal konuk olarak katılacak.
PROGRAMA KATILACAK GAZETECİ VE KONUKLAR ŞÖYLE:
- AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ - AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- AHMET HAKAN COŞKUN - HÜRRİYET GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ
- AYTEKİN POLATER - KAMERAMANLAR DERNEĞİ BAŞKANI
- BEDİA TEYMUR - HABERLER.COM GYY
- CAN ÖZÇELİK - ODA TV GYY
- CANSU CANAN ÖZGEN - TV 100 PROGRAMCISI
- CEMAL COŞKUN - DHA GENEL MÜDÜRÜ
- COŞKUN BAŞBUĞ - GÜVENLİK UZMANI
- CÜNEYT ÖZDEMİR - TV NET MODERATÖRÜ
- ÇETİN ALTAN - MİLLET HABER AJANSI
- ÇETİNER ÇETİN - HABER TÜRK DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK POLTİKALARI KOORDİNATÖRÜ
- DENİZ GÜREL - TV 100 GENEL YAYIN YÖNETMENİ
- DİMİTRİS PLİONİS - GAZETECİ YAZAR
- EKREM KIZILTAŞ - GAZETECİ YAZAR
- EMİN PAZARCI - AKŞAM GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
- EMİNE KAVASOĞLU - AHABER MUHABİRİ
- ERKAN TAN - TAKVİM GAZETESİ YAZARI
- ESRA ELÖNÜ - 24 TV PROGRAMCISI
- EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN - YAPIMCI YÖNETMEN
- EYYÜP KADİR İNAN - AK PARTİ GENEL SEKRETERİ
- FADİME ÖZKAN -STAR GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
- FAHRETTİN ALTUN - İLETİŞİM BAŞKANI
- FARUK ACAR - AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
- FERHAT MURAT - HABER 7 YAZARI
- FEVZİ ÇAKIR - HABER TÜRK ANKARA TEMSİLCİSİ
- FUAT UĞUR - TV 100 YAZARI
- FULYA ÖZTÜRK - CNN TÜRK ÖZEL HABERLER ŞEFİ
- GAFFAR YAKINCA - GAZETECİ YAZAR
- GÜNGÖR YAVUZARSLAN - GAZETECİ YAZAR
- HADİ ÖZIŞIK - İNTERNET HABER GYY
- HAKKI ÖCAL - MİLLİYET GAZETESİ YAZARI
- HASAN YAVUZ BAKIR - MİLLET HABER AJANSI
- HAYRÜNİSA ÇİÇEK - GAZETECİ
- HÜSEYİN LİKOĞLU - YENİ ŞAFAK GAZETESİ GYY
- İHSAN AKTAŞ - ARAŞTIRMACI YAZAR
- İLYAS EFE ÜNAL - ENSONHABER GENL YAYIN YÖNETMENİ
- KADİR ÜRÜNDÜ - MARDİN LİFE MEDYA
- LEVENT ERSİN ORALLI - AKADEMİSYEN
- MAHİR ÜNAL - AK PARTİ MKYK ÜYESİ
- MAHMUT ÖVÜR - SABAH GAZETESİ YAZARI
- MEHMET ACET - KANAL 7 ANKARA TEMSİLCİSİ
- MEHMET AKİF ERSOY - HABER TÜRK GYY
- MEHMET ZAHİD SOBACI - TRT GENEL MÜDÜRÜ
- MELİK YİĞİTEL - TÜRK MEDYA ANKARA TEMSİLCİSİ
- MUSTAFA KARTOĞLU - AKŞAM GAZETESİ GYY
- MUSTAFA YILDIZ - ÜLKE TV PROGRAMCISI
- MÜCAHİT EKER TRT - HABER KANAL KOORDİNATÖRÜ
- MÜCAHİT TOPÇU - HABER GLOBAL MUHABİRİ
- NUH ALBAYRAK - STAR GAZETESİ GYY
- OSMAN ATEŞLİ - HABER 7 GENEL YAYIN YÖNETMENİ
- PELİN ÇİFT - TRT 1 PROGRAMCISI
- SABRİ BALABAN - GAZETECİ YAZAR
- SADIK ALBAYRAK - GAZETECİ YAZAR
- SERDAR ARSEVEN - MİLAT GAZETESİ GENEL KOORDİNATÖRÜ
- SERDAR KARAGÖZ - ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRÜ
- SİNAN BURHAN - TÜRKİYE BASIN FEDERASYONU GENEL BAŞKANI
- TURAN KIŞLAKÇI - GAZETECİ YAZAR
- TÜRKER AKINCI - BEYAZ TV PROGRAM YAPIMCISI
- YUSUF ALABARDA - GAZETECİ YAZAR
- YÜCEL KOÇ - TÜRKİYE GAZETESİ YAYIN KOORDİNATÖRÜ
- ZAFER ŞAHİN - KANAL D ANKARA TEMSİLCİSİ
- ZEKİ AKBIYIK - KANAL FIRAT GYY