6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor

Türkiye, haftanın ilk gününde şehit haberiyle sarsıldı. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri bir helikopter düştü. Kazada Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve 5 askerimiz şehit oldu.

SABIKASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Toplamda 6 askerimizin şehit olduğu olayda düşen 1956 ABD yapımı UH-1 helikopterinin Türkiye'de daha önce de kazaya karıştığı ortaya çıktı.

5 SENE ÖNCE İSTANBUL'A DÜŞMÜŞTÜ

Daha önce Kıbrıs Barış Harekâtı'nda da kullanılan UH-1 tipi helikopter, 12 Şubat 2019'da İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düşmüştü. Yerleşim birimine düşen helikopterde bulunan dört asker şehit olmuştu.

UH-1'LER VİETNAM SAVAŞI'NDA KULLANILMIŞTI

Birçok ülke tarafından kullanılmaya devam eden ve Vietnam savaşının simgelerinden olan UH-1'ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış.

ABD ORDUSU 1959 KULLANMAYA BAŞLADI 2004'TE BIRAKTI

İlk uçuşunu 22 Ekim 1956'da yapan UH-1'ler 1959 yılında ABD ordusunun hizmetine girdi. Son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1'lerin o yıl üretim hattı kapandı. ABD, Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1'leri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı. Türkiye'de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı.

O kazalar şöyle:

8 Kasım 2002 - Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü. Kaza sonucunda ikisi ağır altı askeri personel yaralandı.

16 Mart 2006 - Erzincan'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan'a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada beş asker şehit oldu.

10 Nisan 2006 - Kocaeli'nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. Üç askeri personel şehit oldu.

10 Ocak 2011 - Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe mevkii arasındaki bölgede düşmesi sonucu beş subay şehit oldu.

26 Kasım 2018 - İstanbul'da 26 Kasım 2018 tarihinde 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde düşmesi sonucu beş asker hayatını kaybetti.

11 Şubat 2019 - İstanbul Çekmeköy'de askeri bir UH-1 tipi helikopter site içerisine, çocuk parkı yakınına düştü. Hastaneye kaldırılan 4 yaralı asker şehit oldu.

UH-1 HELİKOPTERİ İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER

Helikopterin özellikleri şöyle: