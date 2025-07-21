575 yolcu taşıyan gemide yangın çıktı: Ölü ve kayıplar var

Endonezya'da Pazar günü gerçekleşen trajik bir olay, ülkenin deniz ulaşımındaki güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. 575 yolcuyu taşıyan "KM Barcelona V-A" adlı yolcu gemisi, Melonguane'den Manado'ya doğru sefer yaptığı sırada, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Gemi hızla alevler içinde kalırken, büyük bir panik yaşandı. Yangın kısa sürede kontrolsüz şekilde yayılırken, korkuya kapılan yolcular can yeleklerini takarak kendilerini denize atmak zorunda kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yolcuların çığlıklar içinde suya atladığı, bazılarının ağladığı ve hayatta kalmaya çalıştığı anlar yürek burktu.

Olayda en az üç kişi hayatını kaybetti; ölenlerden birinin hamile bir kadın olduğu bildirildi. Ayrıca iki kişinin daha kayıp olduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Denize düşen yolcular arasında küçük çocuklar da vardı. Bir videoda, bir adamın bebek taşıyarak suyun üstünde kalmaya çalıştığı görülürken, bir başka görüntüde bir kadının yardım çığlıkları duyuluyordu. Kurtarma ekipleri ve çevredeki balıkçılar, vakit kaybetmeden bölgeye ulaşarak çok sayıda kişiyi kurtardı. Kurtarılanlar arasında yalnızca iki aylık bir bebek de bulunuyordu.

Yangının geminin arka kısmında başladığı ve yaklaşık bir saat süren çabaların ardından kontrol altına alındığı bildirildi. Ancak yangının kesin nedeni henüz netlik kazanmadı ve olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Endonezya, geniş adalar coğrafyasında deniz ulaşımının yoğun olarak kullanıldığı bir ülke olsa da, bu tarz kazalar sık sık yaşanıyor ve uzmanlar, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Yaşanan bu son facia, deniz taşımacılığında alınması gereken önlemlerin aciliyetini bir kez daha ortaya koydu.