Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı

Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

YAĞMURA RAĞMEN KUTLAMALAR DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın ardından etkisini artıran sağanak yağış, Meksikalı taraftarların coşkusunu azaltmadı. Yağmura aldırış etmeyen taraftarlar, şarkılar söyleyip tezahüratlar yaparak galibiyeti kutlamayı sürdürdü.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yağmur altında devam eden kutlamalar sırasında renkli görüntüler oluştu. Meksikalı taraftarların takımlarına verdiği destek ve galibiyet sevinci, Dünya Kupası'nın ilk gününe damga vuran anlar arasında yer aldı. Ev sahibi ülkenin turnuvaya galibiyetle başlaması, kutlamaların daha da büyümesine neden oldu.