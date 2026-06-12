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Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı

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Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika'yı mağlup eden Meksika'da taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Sağanak yağmura rağmen kutlamalara devam eden taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

YAĞMURA RAĞMEN KUTLAMALAR DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın ardından etkisini artıran sağanak yağış, Meksikalı taraftarların coşkusunu azaltmadı. Yağmura aldırış etmeyen taraftarlar, şarkılar söyleyip tezahüratlar yaparak galibiyeti kutlamayı sürdürdü.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yağmur altında devam eden kutlamalar sırasında renkli görüntüler oluştu. Meksikalı taraftarların takımlarına verdiği destek ve galibiyet sevinci, Dünya Kupası'nın ilk gününe damga vuran anlar arasında yer aldı. Ev sahibi ülkenin turnuvaya galibiyetle başlaması, kutlamaların daha da büyümesine neden oldu.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErol Turhan:

meksika takımı gerçekten güzel futbol oynadı ve maçı haklı olarak kazandı böyle bir ortamda taraftarların coşkuyla kutlama yapması doğal bir tepki elbette ancak bu tip heyecanların halka ve ülkeye yapacağı katkıdan ziyade dışarıya bakan bir tavır taşıdığını düşünmek lazım futbolun sadece oyun değil bir disiplin ve irade meselesi olduğunu unutmamalıyız

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Haber YorumlarıAykut Kılınç:

meksika açılış maçında kazandığı için sevinç yaşıyo anlarım bunu da peki bu sevinç ekmek tabağına yansıyacak mı yansıyacağına ben şüpheliyim futbol güzel şey ama geçim şartları düşünülmeli halkın çoğu geçim sıkıntısı çekerken galibiyetin sevinci bir süre sonra kaybolup gidiyor

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Haber YorumlarıEmin Tonyukuk İwhdid:

yağmura rağmen kutlama yapıyolar tamam da bu sevinç ne kadar sürecek merak ettim bizim takımlar için böyle bi destek var mı diye soruyorum çünkü burada herkes kendi işine bakıyo futbola bakılmıyo ben şu sevinç duygusunu görmek isterdim bir de bizim ülkemizde

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