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4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi

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ABD'de 4 Demokrat senatör, Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk ile Beyaz Saray'da düzenlediği ve Tesla araçların sergilendiği etkinlik hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Demokrat senatörler Elizabeth Warren, Adam Schiff, Cory Booker ve Richard Blumenthal, ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE) Direktör Vekili Douglas Collins'e gönderdikleri mektupta, Trump'ın Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek Beyaz Saray'ın bahçesinde Tesla araçlarla poz vermesini eleştirdi.

"TESLA'NIN ÜRÜNLERİNİ TEŞVİK ETMEK İSTİYOR"

Musk'ın, Trump'la beraber hükümetteki pozisyonunu şirketi Tesla'nın ürünlerini teşvik etmek için kullandığını öne süren senatörler, bu konuda soruşturma açılmasını talep etti.

4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi

Senatörler, "Musk, Başkanla yaptığı resmi basın toplantısında Beyaz Saray'ı arka plan olarak kullanarak Tesla'yı tanıtmak suretiyle, hükümetteki üst düzey rolünü ve başkanlıkla ilişkili yetkisini kullanarak Tesla'yı tavsiye ediyor ve Trump yönetiminin Tesla araçlarını desteklediğini ima ediyor gibi göründü." ifadelerini kullandı.

4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE ŞOV YAPMIŞLARDI

Trump 12 Mart'ta, Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz vermişti. Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuşmuştu.

4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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