3 eşi olan doktor, 60'ıncı çocuğunu kucağına aldı! Şimdi de 4'üncü eş için yardım istiyor

Pakistan'ın Quetta şehrinde yaşayan ve 3 eşi bulunan 50 yaşındaki doktor Sardar Jan Mohammad Khan Khilji 60. çocuğunu kucağına aldı. Daha fazla çocuk sahibi olmak isteyen doktor, çevresine kendisine dördüncü eşini bulmaları için yardım istedi.

Pakistan'da yaşayan 50 yaşındaki Sardar Jan Mohammad Khan Khiljiadındaki doktorun ilk olarak ne zaman baba olduğu ve diğer çocuklarının yaşı tam olarak bilinmiyor.

DEVLETTEN OTOBÜS İSTEDİ

Henüz 50'li yaşlarında olan doktorun devletten talebi ise pes dedirtti. Ailesini geçindirmekte zorlanan doktor Mohammad Khan Khilji, devletten ailesi için bir otobüs tahsis etmesini istedi. Doktorun 4'üncü eş talebi de duyanları çileden çıkarmaya yetti.

12 EŞİ VE 102 ÇOCUĞU VAR

Öte yandan bir başka Pakistanlı 12 kadınla evli 67 yaşındaki Musa Hasahya da 102 çocuk sahibi olduktan sonra 102 kişiyi geçindirmenin zor olduğunu söyleyerek daha fazla çocuk yapmamaya karar verdi.