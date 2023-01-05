27 yaşındaki Budist rahip, herkesin önünde eline aldığı makasla cinsel organını kesti

Tayland'da 27 yaşındaki Budist Rahip Phra Oat, kadınlar ile cinsel ilişkiye girmeleri yasak olduğu için herkesin gözü önünde eline aldığı makasla cinsel organını kesti. Yaralı rahip apar topar ameliyata alındı.

Tapınakta bulunan diğer kişilerin haber vermesi üzerine, tapınağa gelen sağık ekipleri rahibi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan rahibin cinsel organının kesilen kısmı yerine dikildi.

HERHANGİ BİR SEBEP SÖYLEMEDİ

Olay ile ilgili açıklama yapan rahip, cinsel organını kesmesinin arkasında herhangi bir sebep olmadığını, psikolojik bir rahatsızlığının bulunmadığını söyledi. Phra Oat, bir anda elinin o bölgesine gittiğini ve bu nedenle cinsel organını kesmek istediğini söyledi.

"KADINLARLA İLİŞKİ YAŞAMADIĞI İÇİN MUTSUZDU"

Rahibin arkadaşları ise, Budist rahiplerin kadınlar ile ilişkiye girmesinin yasak olmasından dolayı Phra Oat'ın işe yaramadığını düşünerek cinsel organını kestiğini ve uzun süredir çok mutsuz olduğunu iddia etti.

HİÇBİR SORUYA CEVAP VERMEDİ

Hastaneden taburcu olduktan sonra polis ekiplerinin ifadesini almak istediği rahip hiçbir soruya cevap vermedi.