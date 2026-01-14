2026'nın en güçlü pasaportları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

Henley Passport Index'in güncel raporu, vizesiz seyahat imkanı açısından Singapur pasaportunun yeniden dünyanın en güçlü pasaportu olduğunu ortaya koydu. Listede ABD ve İngiltere'nin son yıllarda gerilemesi dikkat çekerken, Türkiye 46. sıradaki yerini korudu.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTU: SİNGAPUR

Rapora göre Singapur pasaportu, 227 ülke ve bölgenin 192'sine vizesiz giriş hakkı tanıyarak listenin ilk sırasında yer aldı. Japonya ve Güney Kore ise 188 destinasyonla ikinci sırayı paylaştı.

AVRUPA ÜLKELERİ ÜST SIRALARDA

Endeks, aynı skoru alan ülkeleri aynı basamakta değerlendiriyor. Buna göre üçüncü sırada Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsveç ve İsviçre bulunuyor. Bu ülkeler 186 destinasyona vizesiz erişim sağlıyor. Dördüncü basamakta ise Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda ve Norveç yer aldı. Söz konusu ülkelerin pasaportları 185 destinasyona vizesiz giriş imkanı sunuyor.

Beşinci sırada Macaristan, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 184 destinasyonla yer aldı.

İLK 10'DA YENİ DENGELER: BİRLEŞİK KRALLIK VE ABD'DE DÜŞÜŞ

Altıncı sırada Hırvatistan, Çekya, Estonya, Malta, Yeni Zelanda ve Polonya yer aldı. Yedinci sırayı ise Avustralya, Letonya, Lihtenştayn ve Birleşik Krallık paylaştı.

Rapora göre Birleşik Krallık, son bir yılda en büyük gerilemeyi yaşayan ülke oldu. Birleşik Krallık pasaportunun vizesiz giriş hakkı bulunan ülke sayısı 182'ye düşerken, 12 ayda 8 destinasyonda kayıp yaşandığı belirtildi.

Sekizinci basamakta Kanada, İzlanda ve Litvanya 181 destinasyonla yer aldı. Dokuzuncu sırada Malezya 180 destinasyonla bulunurken, onuncu sırada ABD 179 destinasyonla listelendi. ABD'nin 2025 yılının sonunda ilk 10'dan kısa süreliğine çıktığı, ardından yeniden listeye döndüğü ifade edildi. Bununla birlikte ABD'nin son bir yılda 7 destinasyonda vize kaybı yaşadığı ve bu tablonun son 20 yılın en belirgin düşüşlerinden biri olduğu kaydedildi.

TÜRK PASAPORTU 46. SIRADA

Türkiye, listede 46. sırada yer aldı. Türk pasaportuyla vizesiz giriş yapılabilen ülke sayısı 113 olarak açıklandı. Türkiye, geçen yılki konumunu korurken 2024'te 52. sırada bulunuyordu. Öte yandan Türkiye'nin endekste ulaştığı en yüksek derece 2014 yılında 38. sıra olmuştu.