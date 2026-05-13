Eurovision'da İsrail tartışması: 'Oylamaları çok yakından takip ediyoruz'

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in finale kalmasına ilişkin tartışmalar sürerken, organizatörlerden oylama sisteminin "çok çok yakından izlendiği" açıklaması geldi.

Geçen yılki yarışmada İsrail'in sonuçları etkileme kapasitesine ilişkin endişeler dile getirilmişti.

Bazı yayın kuruluşları, İsrail hükümetine ait sosyal medya hesaplarında insanların birden fazla kez oy kullanmasını teşvik eden paylaşımların sonucu etkilemiş olabileceğini öne sürdü.

Avusturya'nın Viyana kentinde devam eden yarışmanın direktörü Martin Green, BBC'ye yaptığı açıklamada "bazı yayın kuruluşlarının yaptığı kimi tanıtımların biraz orantısız olduğu" görüşüne katıldığını söyledi.

Bu durum, bu yılki etkinlik için oylama prosedürlerinin gözden geçirilmesine yol açtı.

Martin Green, kurallara uymayanların "daha yakından inceleneceğini" söyledi.

'Dostane çözümler'

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), geçtiğimiz hafta sonu İsrailli yarışmacı Noam Bettan'ın destekçilerine "İsrail için 10 kez oy verin" dediği videolar yayınlamasının ardından İsrail kamu yayın kuruluşu Kan'a resmi bir uyarı yaptı.

Eurovision, söz konusu paylaşımların "yarışmanın ruhuna uygun olmadığını" söyleyerek kaldırılmalarını istedi.

Bettan'ın tutumunun diskalifiye edilmesine yol açıp açmayacağı sorulduğunda Green, bunun söz konusu olmadığını söyledi: "O noktadan çok uzağız."

BBC'ye konuşan Green, şöyle devam etti:

"Bir sorun varsa diyalog başlatırız ve yaptırımlara başvurmadan, dostane bir şekilde çözmeye çalışırız. "Bir bakıma, dünyaya [çatışmayı] işbirliği içinde çözebileceğimizi öğretmeyi umuyoruz."

İsrail, 12 Mayıs Salı gecesi düzenlenen Eurovision'un ilk yarı finalinde finale katılmaya hak kazanan 10 yarışmacı arasında yer aldı.

Ancak yarı finallere ilişkin oylama verileri, ana yarışma tamamlanana kadar açıklanmayacak.

İsrail'in, bir şarkının bestesel niteliklerine göre puan veren ulusal jürilerden yalnızca 60 puan almasına rağmen halk oylamasında zirvede yer almasının ardından geçen yılın sonuçları soru işaretleri doğurmuştu.

İsrail puanlarının %83'ünü halktan alırken, yarışmanın kazananı Avusturya yalnızca %41'ini halktan aldı.

Basında yer alan haberlere göre İsrail hükümeti için çalışan bir reklam ajansı internet üzerinden reklam verdi ve sosyal medya kullanıcılarını İsrail şarkısını desteklemeye teşvik ederek 20 kez nasıl oy kullanabileceklerini gösterdi.

Avrupa Yayın Birliği, herhangi bir usulsüzlüğe dair kanıt bulmadığını söyledi ancak Kasım 2025'te, oy verme sınırının yarıya indirilerek 10'a düşürülmesini ve hükümetler de dahil olmak üzere üçüncü taraflarca yürütülen "orantısız tanıtım kampanyalarının" caydırılmasını içeren yeni kuralları onayladı.

Ayrıca, internet üzerinden oy kullanan kişilerin oy kullandıkları ülkeyi teyit etmek amacıyla kredi kartı bilgilerini vermesi zorunlu hale getirildi.

Yarışmanın yarı final aşamasında juri oylarının da sayılmasına geri dönüldü. Bu oylar, 2022 yılında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen yarışmada altı jürinin oy alışverişinde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından kaldırılmıştı.

Buna rağmen yarışmanın direktörü Martin Green, mevcut sisteme bütüncül bakıldığında güvenilir olduğunu söylüyor:

"Çok tutarlıyız. Dünyadaki en iyi halk oylama sistemlerinden birine sahibiz. Bu sistem adil, doğru ve güvenli. İnsanlar istediklerini yapmaya çalışabilir. Bu bir şeyi değiştirmeyecek."

Boykot eden ülkeler geri dönecek mi?

Daha önce 2021 Londra Olimpiyatlarında törenleri yöneten Martin Green 2024'ten bu yana Eurovision yarışmasının direktörü.

Green'in görev süresi boyunca Eurovision, İsrail'in Gazze ve Ortadoğu'daki askeri harekâtına karşı çıkan yarışmacılar ve izleyicilerin protestolarıyla karşı karşıya kaldı.

Geçen Kasım ayında, İsrail'in adaylığının askıya alınmasına yönelik girişimin ardından beş yayıncı, 2026'da yarışmayı boykot edeceklerini açıkladı.

Bunlar arasında, İsrail'in eylemlerini en sert eleştiren hükümetler arasında olan İspanya, Hollanda ve İrlanda merkezli yayıncılar da bulunuyordu.

Viyana'daki ilk yarı finalden kısa süre önce konuşan Green, yayıncıların geri dönmesini umduğunu söyledi:

"Burada ailemizin 35 üyesi var ve bu büyük bir parti yapmak için yeterli. Ama biliyorsunuz, beş [üye] yok ve onları özlüyoruz.

"Yarışma sona erdiğinde, diyaloğu yeniden başlatacağımızı biliyorum. Neler olacağını göreceğiz."