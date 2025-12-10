2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

Haberler

Güncelleme:
Tayland ile Kamboçya arasında yeniden alevlenen çatışmalar, F-16 hava saldırıları ve yoğun topçu atışlarının da kullanıldığı tam ölçekli bir savaşa dönüştü. İki ülke birbirini sivilleri hedef almakla suçlarken sınır bölgelerinden yüz binlerce kişi tahliye edildi. Kamboçya en az 9 sivilin öldüğünü, Tayland ise 4 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Tayland ile Kamboçya arasında sınır hattında başlayan ve kısa sürede geniş çaplı bir savaşa dönüşen ikinci dalga saldırılar dördüncü gününde devam ediyor. Tayland ordusu, Kamboçya'yı F-16 savaş uçakları ve yoğun topçu ateşiyle vurdu. Tayland askerleri birçok köy ve kenti ele geçirerek bölgeye bayrak dikti. Bu gelişmeler üzerine Kamboçya güçleri cephe hattının tamamında karşı taarruza geçtiklerini duyurdu.

ATEŞKES SADECE 5 AY SÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla sağlanan önceki ateşkes sadece beş ay sürdü. Şiddet yeniden tırmanırken Trump, iki tarafla yeniden görüşerek barışı sağlamaya çalışacağını açıkladı. Ancak sahadaki gelişmeler diplomatik umutları zayıflatıyor. İki ülke aylardır süren çatışmaların ardından birbirini sivilleri hedef almakla suçluyor.

F-16'LAR SİVİLLERİ BOMBALADI

Tayland ordusu, Kamboçya'nın attığı BM-21 roketlerinin Surin bölgesindeki Phanom Dong Rak Hastanesi yakınına düştüğünü ve hastaların tahliye edildiğini bildirdi. Kamboçya ordusu ise Tayland'ın Pursat'ta topçu ve silahlı drone saldırıları düzenlediğini, Battambang'da sivil yerleşimlere havan mermisi isabet ettiğini açıkladı. Tayland donanmasının da topçu atışlarına destek verdiği belirtildi. Kamboçya ayrıca Tayland F-16'larının kendi hava sahasına girerek sivillere yakın noktaları bombaladığını savundu.

İHA VE ROKETLERLE SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

Artan güvenlik riskleri nedeniyle Kamboçya, sporcularını Tayland'daki Güneydoğu Asya Oyunları'ndan çekti. Ülke ordusu, insansız hava araçları, roketler ve tanklarla Preah Vihear tapınağı çevresi dahil birçok noktada saldırı düzenlendiğini aktardı. Her iki ülke de sınır bölgelerinden yüz binlerce sivilin tahliye edildiğini açıkladı. Salı gecesi itibarıyla Kamboçya dokuz sivilin öldüğünü, 20 kişinin ağır yaralandığını duyururken Tayland dört askerinin öldüğünü, 68 kişinin yaralandığını bildirdi.

"KAMBOÇYA HÜKÜMETİNİN BARIŞ DIŞINDA TALEBİ YOK"

Siyasi cephede ise barış umudu giderek zayıflıyor. Tayland Dışişleri Bakanı, müzakere ihtimali görmediğini ve üçüncü bir ülkenin arabuluculuğu için uygun ortam olmadığını söyledi. Buna karşın Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in üst düzey danışmanı, ülkenin her an görüşmeye hazır olduğunu belirterek "Kamboçya hükümetinin barış dışında talebi yok" dedi.

TRUMP TEKRAR DEVREYE GİRECEK

Trump ise Pensilvanya'daki mitinginde daha önce durdurduğunu öne sürdüğü savaşları sıraladıktan sonra Tayland ile Kamboçya arasındaki gerilimle ilgili tekrar devreye gireceğini ifade etti. Ancak sahadaki tablo, çatışmaların kısa vadede duracağına dair bir işaret vermiyor.

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Kahpe ABD Rus çin akilsizlari savastirir abe edasıyla mallarına cullanir

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Bozguncu insanoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyasını paylaşan 2 ülke, neyini paylaşamadınız ?

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Garibanve cahil halk sürünür , savaştırılır , vb ama liderleri zevk ü sefa içindedir. Zira efendisinin talimatlarını uygular. Göç mü , ölüm mü vs hadi canım sende

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

Savaş kötü bir şey ama hep müslüman topraklarında olacak diye bir şey yok.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

abd işin içinde desteklediği ve kışkırttığı tayland nato dışı enbuyuk ortagı ılan ettiği gariban kamboçya hep aynı oyun ulkemızdede darbelerle abd ajanları ve sağcı destekçileri ulkelerını mahveder ve ona oyverır sağ secmen bu duzen hep boyledır değişmez

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRegal:

Tayland haklı çünkü durup dururken füze atıyor adamlar uzun yıllardır bı tapınak davalari var

yanıt1
yanıt0
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
