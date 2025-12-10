2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

Tayland ile Kamboçya arasında sınır hattında başlayan ve kısa sürede geniş çaplı bir savaşa dönüşen ikinci dalga saldırılar dördüncü gününde devam ediyor. Tayland ordusu, Kamboçya'yı F-16 savaş uçakları ve yoğun topçu ateşiyle vurdu. Tayland askerleri birçok köy ve kenti ele geçirerek bölgeye bayrak dikti. Bu gelişmeler üzerine Kamboçya güçleri cephe hattının tamamında karşı taarruza geçtiklerini duyurdu.

ATEŞKES SADECE 5 AY SÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla sağlanan önceki ateşkes sadece beş ay sürdü. Şiddet yeniden tırmanırken Trump, iki tarafla yeniden görüşerek barışı sağlamaya çalışacağını açıkladı. Ancak sahadaki gelişmeler diplomatik umutları zayıflatıyor. İki ülke aylardır süren çatışmaların ardından birbirini sivilleri hedef almakla suçluyor.

F-16'LAR SİVİLLERİ BOMBALADI

Tayland ordusu, Kamboçya'nın attığı BM-21 roketlerinin Surin bölgesindeki Phanom Dong Rak Hastanesi yakınına düştüğünü ve hastaların tahliye edildiğini bildirdi. Kamboçya ordusu ise Tayland'ın Pursat'ta topçu ve silahlı drone saldırıları düzenlediğini, Battambang'da sivil yerleşimlere havan mermisi isabet ettiğini açıkladı. Tayland donanmasının da topçu atışlarına destek verdiği belirtildi. Kamboçya ayrıca Tayland F-16'larının kendi hava sahasına girerek sivillere yakın noktaları bombaladığını savundu.

İHA VE ROKETLERLE SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

Artan güvenlik riskleri nedeniyle Kamboçya, sporcularını Tayland'daki Güneydoğu Asya Oyunları'ndan çekti. Ülke ordusu, insansız hava araçları, roketler ve tanklarla Preah Vihear tapınağı çevresi dahil birçok noktada saldırı düzenlendiğini aktardı. Her iki ülke de sınır bölgelerinden yüz binlerce sivilin tahliye edildiğini açıkladı. Salı gecesi itibarıyla Kamboçya dokuz sivilin öldüğünü, 20 kişinin ağır yaralandığını duyururken Tayland dört askerinin öldüğünü, 68 kişinin yaralandığını bildirdi.

"KAMBOÇYA HÜKÜMETİNİN BARIŞ DIŞINDA TALEBİ YOK"

Siyasi cephede ise barış umudu giderek zayıflıyor. Tayland Dışişleri Bakanı, müzakere ihtimali görmediğini ve üçüncü bir ülkenin arabuluculuğu için uygun ortam olmadığını söyledi. Buna karşın Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in üst düzey danışmanı, ülkenin her an görüşmeye hazır olduğunu belirterek "Kamboçya hükümetinin barış dışında talebi yok" dedi.

TRUMP TEKRAR DEVREYE GİRECEK

Trump ise Pensilvanya'daki mitinginde daha önce durdurduğunu öne sürdüğü savaşları sıraladıktan sonra Tayland ile Kamboçya arasındaki gerilimle ilgili tekrar devreye gireceğini ifade etti. Ancak sahadaki tablo, çatışmaların kısa vadede duracağına dair bir işaret vermiyor.