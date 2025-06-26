14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!

14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
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Sibirya'nın kuzeyinde 14.000 yıl öncesine ait iki kurt yavrusu bulundu. Yavruların tüyleri ve midelerindeki son yemek bile hâlâ duruyor. Yavruların 'Tumat Yavruları' olarak adlandırıldığı ve DNA testleri sonucunda kurt oldukları tespit edildi. Yavruların midelerinde yünlü gergedan eti ve küçük bir kuşun tüyleri bulundu. Kurtların, insanlarla birlikte yaşamış olabileceği düşünülse de, detaylı incelemeler sonunda yavruların doğrudan insanlar tarafından beslenmediği anlaşıldı.

Bilim insanları, Sibirya'nın kuzeyinde donmuş toprak altında tam 14.000 yıl öncesine ait iki kurt yavrusu buldu. Bu yavruların tüyleri bozulmamış, hatta midelerinde yedikleri son yemek bile hâlâ duruyordu.

Başta bu yavruların evcilleştirilmiş köpek olabileceği düşünülse de yapılan DNA testleri onların kurt yavrusu olduğunu ortaya koydu. İki kardeş olan bu yavrulara "Tumat Yavruları" adı verildi.

Bilim insanları bu yavruların midelerinde oldukça ilginç kalıntılar buldu:

Yünlü gergedan eti

Küçük bir kuşun tüyleri (sallayan kuyruk adlı bir tür)

Bu sayede bu hayvanların son ne yediklerini, ne tür hayvanlarla aynı ortamda yaşadıklarını anlamak mümkün oldu.

İnsanlar mı Besledi?

Yavruların bulunduğu yerde, aynı zamanda insanlar tarafından kesildiği ve yakıldığı anlaşılan mamut kemikleri de vardı. Bu yüzden bazı bilim insanları, kurtların insanlarla birlikte yaşamış olabileceğini düşündü.

Ancak detaylı incelemeler sonunda yavruların doğrudan insanlar tarafından beslenmediği anlaşıldı. Büyük ihtimalle insanların avlanma alanlarında kalan artık yiyecekleri yediler.

York Üniversitesi'nden arkeolog Anne Kathrine Runge ve ekibi, yavruların 2 aylık olduklarını ve insanlarla hiçbir doğrudan ilişkileri olmadığını belirtti.

Nasıl Öldüler?

Yavruların üzerinde herhangi bir saldırı ya da yaralanma izi bulunmadı. Bu da onların ani şekilde, büyük ihtimalle yaşadıkları yerin çökmesi sonucu hayatlarını kaybettiklerini düşündürüyor.

Araştırmacılar, yavruların yer altındaki inlerinin toprak kaymasıyla çökmüş olabileceğini söylüyor.

14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!

14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Klonlanmalı.

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