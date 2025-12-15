104 yaşındaki annesini altın tabutta defnetti

Nijerya'da "Peygamber İremya" olarak tanınan bir adam, 104 yaşında hayatını kaybeden annesini tamamen altın kaplama bir tabutla son yolculuğuna uğurladı.

Gösterişli cenaze töreni, ülkede ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

4 MİLYON 270 BİN LİRALIK TABUT

Cenaze töreninde kullanılan altın kaplama tabut, katılanların yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının da büyük ilgisini çekti.

Törende tabutu taşıyanların da bembeyaz giyinmiş olması dikkat çekerken,tabutun tasarımı ve gösterişli görüntüsü olay oldu.Bazı kaynaklarda tabutun değerinin 100 milyon Nijerya nairası ( yaklaşık 100 bin dolar) ile 150 milyon naira (yaklaşık 150 bin dolar) civarında olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu tutarın Türk lirası karşılığı ise 4 milyon 270 bin liraya tekabül ediyor.

LÜKS BİR VEDA

Törene aile üyeleri, yakınları ve çok sayıda cemaat mensubu katıldı. Videoları ve fotoğrafları sosyal medya platformlarında yayılan cenaze, hem "lüks bir veda" olarak yorumlandı hem de tartışmalara neden oldu. Zira tören Baselya eyaletinin oldukça yoksul bir bölgesinde yapıldı.