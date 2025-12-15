104 yaşındaki annesini altın tabutta defnetti
Nijerya'da 104 yaşında hayatını kaybeden annesini altın kaplama tabutta defneden Peygamber İremya olarak bilinen ünlü vaiz Jeremiah Fufeyin, göze çarpan cenaze töreniyle sosyal medyada gündem oldu. Mama Asetu adıyla bilinen yaşlı kadın, Mayıs 2025'te yaşamını yitirdi ve Aralık ayında memleketi Bayelsa Eyaleti'nin Aleibiri kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.
Gösterişli cenaze töreni, ülkede ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
4 MİLYON 270 BİN LİRALIK TABUT
Cenaze töreninde kullanılan altın kaplama tabut, katılanların yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının da büyük ilgisini çekti.
Törende tabutu taşıyanların da bembeyaz giyinmiş olması dikkat çekerken,tabutun tasarımı ve gösterişli görüntüsü olay oldu.Bazı kaynaklarda tabutun değerinin 100 milyon Nijerya nairası ( yaklaşık 100 bin dolar) ile 150 milyon naira (yaklaşık 150 bin dolar) civarında olduğu ileri sürüldü.
Söz konusu tutarın Türk lirası karşılığı ise 4 milyon 270 bin liraya tekabül ediyor.
LÜKS BİR VEDA
Törene aile üyeleri, yakınları ve çok sayıda cemaat mensubu katıldı. Videoları ve fotoğrafları sosyal medya platformlarında yayılan cenaze, hem "lüks bir veda" olarak yorumlandı hem de tartışmalara neden oldu. Zira tören Baselya eyaletinin oldukça yoksul bir bölgesinde yapıldı.