Haberler

104 yaşındaki annesini altın tabutta defnetti

104 yaşındaki annesini altın tabutta defnetti Haber Videosunu İzle
104 yaşındaki annesini altın tabutta defnetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'da 104 yaşında hayatını kaybeden annesini altın kaplama tabutta defneden Peygamber İremya olarak bilinen ünlü vaiz Jeremiah Fufeyin, göze çarpan cenaze töreniyle sosyal medyada gündem oldu. Mama Asetu adıyla bilinen yaşlı kadın, Mayıs 2025'te yaşamını yitirdi ve Aralık ayında memleketi Bayelsa Eyaleti'nin Aleibiri kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.

  • Nijerya'da 'Peygamber İremya' olarak tanınan bir adam, 104 yaşında ölen annesini altın kaplama bir tabutla defnetti.
  • Altın kaplama tabutun değeri yaklaşık 4 milyon 270 bin Türk lirasına denk geliyor.
  • Cenaze töreni, Baselya eyaletinin yoksul bir bölgesinde gerçekleşti.

Nijerya'da "Peygamber İremya" olarak tanınan bir adam, 104 yaşında hayatını kaybeden annesini tamamen altın kaplama bir tabutla son yolculuğuna uğurladı.

Gösterişli cenaze töreni, ülkede ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

4 MİLYON 270 BİN LİRALIK TABUT

Cenaze töreninde kullanılan altın kaplama tabut, katılanların yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının da büyük ilgisini çekti.

Törende tabutu taşıyanların da bembeyaz giyinmiş olması dikkat çekerken,tabutun tasarımı ve gösterişli görüntüsü olay oldu.Bazı kaynaklarda tabutun değerinin 100 milyon Nijerya nairası ( yaklaşık 100 bin dolar) ile 150 milyon naira (yaklaşık 150 bin dolar) civarında olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu tutarın Türk lirası karşılığı ise 4 milyon 270 bin liraya tekabül ediyor.

LÜKS BİR VEDA

Törene aile üyeleri, yakınları ve çok sayıda cemaat mensubu katıldı. Videoları ve fotoğrafları sosyal medya platformlarında yayılan cenaze, hem "lüks bir veda" olarak yorumlandı hem de tartışmalara neden oldu. Zira tören Baselya eyaletinin oldukça yoksul bir bölgesinde yapıldı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeniz:

Mezar. Hirsizlarina iyi is

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Konyaspor'u 9 dakikada mat etti

Fenerbahçe, Konya'yı 9 dakika içinde mat etti! Kadıköy'de resital
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali

ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali
Bahar dizisi final yapıyor

Gün değişikliği de kurtarmadı, o dizinin fişi çekildi
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
4-0 kazanılan maçta Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya ilginç tepki

4-0 kazanılan maçta F.Bahçe taraftarından Tedesco'ya ilginç tepki
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title