100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Yeni bir araştırma, iklim krizinin önümüzdeki yüzyılda dünya haritasını değiştireceğini ortaya koydu. Deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle 37 şehir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Listede İstanbul ve İzmir de yer alıyor.
- Swiftest şirketinin raporuna göre, deniz seviyesi yükselmesi ve su taşkınları nedeniyle 37 şehir 100 yıl içinde haritadan silinme riski taşıyor.
- Raporda Türkiye'den İstanbul ve İzmir şehirleri risk altındaki şehirler listesinde yer alıyor.
- Risk altındaki diğer şehirler arasında Tokyo, New York, Dubai ve Venedik bulunuyor.
Küresel ısınma ve iklim krizinin etkileri, gelecek yüzyılda dünyayı adeta yeniden şekillendirebilir. Yeni bir araştırmaya göre, önümüzdeki 100 yıl içinde 37 şehir haritadan tamamen silinme riskiyle karşı karşıya. O listeye Türkiye'den iki şehir de girdi: İstanbul ve İzmir!
İŞTE GELECEĞİN KAYBOLAN ŞEHİRLERİ
Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından hazırlanan raporda, deniz seviyesindeki yükselmenin ve artan su taşkınlarının, bazı şehirleri yaşanmaz hale getirebileceği vurgulandı. Rapor, "geleceğin kaybolan şehirleri" arasında dünyanın gözde turizm merkezlerinden Tokyo, New York, Dubai ve Venedik gibi metropolleri de sıraladı.
100 YIL SONRA HARİTADAN SİLİNME RİSKİ TAŞIYAN ŞEHİRLER
- Tokyo – Japonya
- Mumbai – Hindistan
- New York City – ABD
- Osaka – Japonya
- İstanbul – Türkiye
- İzmir – Türkiye
- Kolkata (Kalküta) – Hindistan
- Bangkok – Tayland
- Jakarta – Endonezya
- Londra – İngiltere
- Dakka (Dhaka) – Bangladeş
- Ho Chi Minh Kenti – Vietnam
- San Francisco – ABD
- Miami – ABD
- İskenderiye (Alexandria) – Mısır
- Sydney – Avustralya
- Boston – ABD
- Lizbon – Portekiz
- Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri
- Vancouver – Kanada
- Abu Dabi – Birleşik Arap Emirlikleri
- Kopenhag – Danimarka
- New Orleans – ABD
- Dublin – İrlanda
- Honolulu – ABD
- Amsterdam – Hollanda
- Cancun – Meksika
- Venedik – İtalya
- Charleston – ABD
- Macau (Makao) – Çin
- Male – Maldivler
- Long Beach – ABD
- Savannah – ABD
- Nassau – Bahamalar
- Punta Cana – Dominik Cumhuriyeti
- Key West – ABD
- Cockburn Town – Turks ve Caicos Adaları
Kaynak: Haberler.com / Dünya