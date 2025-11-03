100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

Küresel ısınma ve iklim krizinin etkileri, gelecek yüzyılda dünyayı adeta yeniden şekillendirebilir. Yeni bir araştırmaya göre, önümüzdeki 100 yıl içinde 37 şehir haritadan tamamen silinme riskiyle karşı karşıya. O listeye Türkiye'den iki şehir de girdi: İstanbul ve İzmir!

İŞTE GELECEĞİN KAYBOLAN ŞEHİRLERİ

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından hazırlanan raporda, deniz seviyesindeki yükselmenin ve artan su taşkınlarının, bazı şehirleri yaşanmaz hale getirebileceği vurgulandı. Rapor, "geleceğin kaybolan şehirleri" arasında dünyanın gözde turizm merkezlerinden Tokyo, New York, Dubai ve Venedik gibi metropolleri de sıraladı.

100 YIL SONRA HARİTADAN SİLİNME RİSKİ TAŞIYAN ŞEHİRLER