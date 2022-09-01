10 santimetre büyüklüğündeki dolu tanelerinin vurduğu Katalonya'da 20 aylık bir bebek hayatını kaybetti

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da yalnızca 10 dakika süren dolu sağanağı hayatı kabusa çevirdi. 10 santimetre çapındaki dolu tanelerinin isabet ettiği 20 aylık bebek aldığı yaralar sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yağış anında onlarca kişi de yaralandı. Bölgede son 20 yılda bu büyüklükte bir dolu yağmadığını belirten uzmanlar halkı yağışların ilerleyen günlerde de devam edebileceği konusunda uyardı.

İspanya'nın kuzeydoğu bölgesinde etkili olan şiddetli fırtınalar, son 20 yılda görülen en büyük dolu tanelerinin yağmasına neden olurken, yağışlar sırasında onlarca insan yaralandı. Özerk bölge Katalonya'da ise 20 aylık bir bebek büyük bir dolu tanesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ALDIĞI AĞIR YARALAR NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Girona eyaletinin La Bisbal d'Empordà kasabasında dolu tanelerinin isabet etmesi sonucu ağır yaralar alan bebek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BEBEK İÇİN YAPILABİLECEK PEK FAZLA BİR ŞEY YOKTU"

Kasabanın belediye başkanı Carme Vall, İspanya'nın ulusal yayın kuruluşu RTVE'ye verdiği demeçte "Dolu tanelerinin küçük bir bebeğe isabet ettiği korkunç bir olay yaşadık. Onun için yapılabilecek pek fazla bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

"YALNIZCA 10 DAKİKA SÜRDÜ AMA KABUSU YAŞATTI"

Belediye başkanı ise Katalan radyo istasyonu RAC 1'e bölgeye neredeyse hiç yağmur düşmediğini ancak 10 santimetre çapındaki dolu tanelerinin 10 dakika boyunca çok etkili olduğunu ve hayatı kabusa çevirdiğini söyledi.

"20 YILDIR BÖYLE BİR YAĞIŞ GÖRÜLMEDİ"

Katalan meteoroloji ofisi MeteoCat, 20 aylık bebeğin hayatını kaybettiği kasabada çapı 10 santimetre olarak ölçülen dolu tanelerinin 2002 yılından bu yana bölgeye düşen en büyük dolu taneleri olduğuna vurgu yaptı.

UZMANLARDAN HALKA UYARI

Çok sayıda insanın yaralandığı bölgedeki yağışların ilerleyen günlerde de devam edeceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, yine benzer büyüklükte dolu tanelerinin düşebileceğini belirtti.