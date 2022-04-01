1 Nisan şakası genç kadına pahalıya patladı! Yayınladığı ilandan sonra tüm erkekler telefon etti

Dünya genelinde 1 Nisan şakaları yapılmaya devam ediyor. Masaj uzmanı Vanessa Paula'nın şakası ise kendisine pahalıya patladı. Sosyal medyada da geniş bir kesim tarafından tanınan Paula, erkekleri ilgilendiren bir masaj ilanı yayınladı.

"CİNSEL ORGAN BÜYÜTEN MASAJ YAPIYORUM"

Paula, kadınlara yaptığı masajların bir başka çeşidini erkekler için de yaptığını ve bu mesaj sayesinde erkeklerin cinsel organının büyüdüğünü yazdı. İlan başta Instagram olmak üzere diğer sosyal mecralarda da kısa süre içerisinde yayıldı.

TELEFONLARI KİLİTLENDİ

İlanın dolaşıma girmesinin ardından Paula'nın telefonları kilitlendi. Binlerce erkek, genç kadına ulaşmaya çalıştı. Paula ise yaptığını şaka olduğunu açıklayarak, böyle bir hizmetlerinin olmadığını dile getirdi ancak önceden ilanı gören çok sayıda kişinin kadını aramaya devam ettiği öğrenildi.

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