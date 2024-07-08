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1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi

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ABD, Karayipler'de en az 10 kişinin ölümüne neden olan Beryl Kasırgası'na hazırlanıyor. Teksas'ta yaşayan 1 milyon kişiye uyarı yapılırken, kasırganın eyalette yaygın elektrik kesintilerine ve aksamalara yol açabileceğine dikkat çeken yetkililer tüm gemi hareketlerinin ve kargo operasyonlarının da kısıtlandığını belirtti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, Teksas eyaleti yeniden kasırgaya dönüşen Beryl fırtınasının gelişi nedeniyle alarm durumuna geçti.

LİMANLAR KAPATILDI, ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR

Hava tahmincileri fırtınanın bugün erken saatlerde karaya ulaştığında yıkıcı rüzgarlar ve 25 santimetreye kadar yağmur getirebileceği uyarısında bulunuyor. Eyaletin en büyük limanlarından bazıları hazırlık amacıyla kapatılırken, bölge sakinleri elektrik kesintileri konusunda endişeli.

1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi

KARAYİPLER'DE EN AZ 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı vurarak tropikal fırtınaya dönüşmeden önce Karayipler'de en az 10 kişinin ölümüne neden olan Beryl kasırgası gelmeden önce Teksas'ta yaşayan 1 milyon kişi ciddi şekilde uyarıldı.

1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi

RÜZGARIN HIZI 177 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Kasırganın Galveston ve Corpus Christi şehirleri arasına ulaşması ve 2. kategori seviyesine ulaşması bekleniyor; bu da saatte 177 km hıza kadar çıkabilen rüzgarlara dayanabileceği anlamına geliyor.

1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi

GEMİ HAREKETLERİ VE KARGO OPERASYONLARI KISITLANDI

Yetkililer, Karayipler'deki kadar güçlü olmasa bile Teksas'ta ve iç kesimlerde Houston şehrine kadar yaygın elektrik kesintilerine ve aksamalara yol açabileceğini söylüyor. Öte yandan tüm gemi hareketleri ve kargo operasyonları da kısıtlandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Karayipler Teksas Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

murat dural:

Allah'ın sopası yok derler alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

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