Seyfülislam Kaddafi 'Libya'da öldürüldü'

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin, Libya'nın Zintan şehrindeki evinin önünde uğradığı suikastte hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaddafi'nin avukatı AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, saldıyı silahlı dört kişinin gerçekleştirdiğini belirtti.

Libya Haber Ajansı da Kaddafi'nin siyasi ekibinin 53 yaşındaki Kaddafi'nin ölümünü doğruladığını bildirdi.

Öte yandan Kaddafi'nin kız kardeşi, Libyan TV'ye, abisinin Cezayir sınırı yakınında bir yerde öldürüldüğünü söyledi.

Saldırının kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor.

Seyfülislam Kaddafi, babası Muammer Kaddafi'nin 2011'de isyancılar tarafından yakalanıp öldürülmesinin ardından, Libya'daki en etkili ve en korkulan siyasi figürlerden biri olarak kabul ediliyordu.

Muammer Kaddafi ülkeyi 1969'dan 2011'e kadar yönetmişti.

1972 doğumlu Seyfülislam Kaddafi, 2000'den babasının indirildiği 2011'e kadar ülkenin Batı'yla yakınlaşmasında kilit rol oynamıştı.

Libya'daki hükümet karşıtı protestoların şiddetle bastırılması emrini vermekle suçlanan Seyfülislam Kaddafi, isyancı milisler tarafından 2011'de yakalanmış ve Zintan şehrinde altı yıla yakın tutuklu kalmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi de onu, 2011 yılında muhalif protestoların bastırılmasındaki iddia edilen rolü nedeniyle, "insanlığa karşı suçlardan" yargılamak istiyordu.

2015'te de Libya mahkemesi Kaddafi'ye gıyabında idam cezası vermişti.

Seyfülislam Kaddafi, yönetimde resmi bir rolü olmamasına rağmen, siyasette ve üst düzey müzakerelerde hep etkindi. Babası Muammer Kaddafi'nin nükleer silah programından vazgeçmesine yol açan süreçlerde de rol oynadı.

Bunun gibi anlaşmalarla Kuzey Afrika ülkesi üzerindeki uluslararası yaptırımlar kaldırılmış, Seyfülislam bazı çevrelerde "Libya'nın değişen yüzü" ve bir reformist olarak görülmeye başlanmıştı.

Kaddafi, babasının halefi olacağı iddialarını hep yalanlamış ve "güç, bir çiftlik gibi miras alınacak bir şey değildir" demişti.

Ancak 2021'de başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamış, seçimlerse süresiz olarak ertelenmişti.

Seyfülislam'ın yürüttüğü müzakereler

1972'de doğan Kaddafi, Libya'nın 2000 ila 2011 yılları arasında Batı ile yakınlaşmasında önemli rol oynadı.

Kaddafi ailesinin vakfının başkanıydı ve Libya Yatırım Otoritesi'nde milyarlarca dolarlık servete sahipti. Ancak bu servete sahip olduğunu hep reddetti.

Kaddafi, elindeki maddi imkânları Batı ile ilişkiler kurulması için kullandı.

Babasının nükleer silah programından vazgeçmesi için yürütülen müzakerelerde yer aldı ve daha sonra, Libya'daki bir hastanedeki çocuklara HIV virüsü bulaştırmakla suçlanan 6 Bulgar doktorun serbest bırakılması görüşmelerinde arabuluculuk yaptı.

1988'deki Lockerbie bombalı saldırısı, 1986'daki Berlin gece kulübü saldırısı ve 1989'daki UTA 772 uçağının düşürülmesi olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat verilmesiyle ilgili müzakerelere katıldı.

Lockerbie bombalı saldırısı nedeniyle mahkûm olan Abdelbaset el-Megrahi'nin serbest bırakılması için yapılan görüşmelere katıldığı da belirtiliyor.

Bu anlaşmalardan sonra Libya'ya yönelik uluslararası yaptırımlar kaldırıldı.

Bu dönemde Libya hem siyasi hem de ekonomik açıdan yeni bir değişim sürecine girmişti.

Libya'daki petrol sektörü gelişmeye başladı ve ülke, Sahra Çölü'nün güneyindeki ülkelerden gelen göçmenlerin Avrupa'ya akışıyla mücadele etmeyi kabul etti.

Londra'da bir evi olan Seyfülislam Kaddafi'nin hem İngiliz siyasetçiler hem de Kraliyet ailesiyle bağlantısı vardı.

Hayvan olarak iki kaplan besliyor, şahinlerle çölde ava çıkıyor (Bu, Arap kraliyet ailelerinin bir geleneğiydi) ve amatör olarak resim yapıyordu.

Siyasi reform çağrıları yapıyordu. Bu, İngiliz üniversitesi London School of Economics'teki (LSE) doktora tezinin de konusuydu.