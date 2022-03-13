Dünya Yıldızı Dönerin Tadına Bayılınca Tezgahın Başına Geçti!

Türk dönerini merak eden Samy Naceri, tadına baktıktan sonra eline döner bıçağını alarak dönerci Serkan Mutlu ile müşterilere döner kesti. Usta oyuncu çıkışta gazetecilerle bir araya gelerek sorularını cevapladı.

Yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmayı hazırlanan Naceri, "Türk yemekleri çok güzel özellikle İskender ve dönere bayıldım. Türk insanları çok mutevazı burada bir projemiz var ama daha start vermedik" dedikten sonra gazetecilerin 'Burada Taxi filmi çeker misiniz' sorusuna pek sıcak bakmayan usta oyuncu, "İstanbul sokakları kötü burada böyle bir şey düşünmüyorum buraya bile zor geldik" diye konuştu.

Samy Naceri, son olarak mücevher ustası yakın arkadaşı Yenal Çizmeciden 5 bin dolar değerinde bir yüzük hediye aldı.

Snob Magazin / Magazin