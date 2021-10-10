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Ülke kırmızı battaniyeli kızı konuşuyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri harekete geçirdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Ülke kırmızı battaniyeli kızı konuşuyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri harekete geçirdi

Google Earth'te kaydedilen görüntü, İngiltere'de polisi harekete geçirdi. Görüntüdeki kırmızı battaniyeli kız figürünün, 2019 yılından bu yana kayıp olan Leah Croucher'a ait olduğu düşünülüyor.

İngiltere'nin Güney Doğusu'nda yer alan Milton Keynes'te yaşayan Leah Croucher isimli kız çocuğu, 2019 yılında kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yaklaşık 3 yıldır her yerde aranan kız çocuğunun bulunmasına bu sefer, daha öncekilerden çok daha fazla yaklaşıldığı düşünülüyor.

Ülke kırmızı battaniyeli kızı konuşuyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri harekete geçirdi

Çünkü Google Earth'te kaydedilen görüntü, ekipleri umutlandırdı. Söz konusu görüntüde yüzü belli olmayan kırmızı battaniyeli bir kız yer alıyor. Fotoğrafın bulanık olması nedeniyle anlaşılamayan kızın, gerçekten de 2019 yılında kaybolan Leah Croucher olup olmadığı tartışma konusu yarattı. Yetkililer bu soruya cevap bulmak için yoğun mesai harcıyor.

Ülke kırmızı battaniyeli kızı konuşuyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri harekete geçirdi

Fotoğrafın yetkililere gösterilmesinin ardından Eaton Bray yerlileri ve polis ekipleri, evin çevresinde arama gerçekleştirdi. Her tarafta aranan kızla ilgili şu ana kadar somut bir gelişme yok. Arama çalışmaları devam ediyor. Bölge sakinleri, fotoğraftaki kızın sanki birilerinden kaçıyor gibi olduğunu dile getirdi.

Polis ekipleri, bölge halkından da kızın bulunması için soruşturmaya yardım etmesini istedi. Yetkililer, kızla ilgili herhangi bir ipucu yakalayan vatandaşların gerek telefonla gerekse de karakola gelerek kendileriyle iletişimde bulunmalarını talep etti.

Ülke kırmızı battaniyeli kızı konuşuyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri harekete geçirdi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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