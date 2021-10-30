Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi - Haberler
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Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi

Teksas'ın batı Körfez Kıyısı'ndaki Galveston Adası Eyalet Parkı'nda balık yakalayan bir işçi, balığın ağzını açtığında dil yerine geçen bir canlı olduğunu fark etti. Hemen yetkilere haber verildi, balığı alan yetkililer bu tür parazitlerin kan akışını keserek dile yerine geçtiğini ifade etti.

Galveston Adası Eyalet Parkı'nda görevli işçinin başına gelenler, duyanlarda büyük şaşkınlık yarattı. Parkın içerisindeki gölette balık tutan işçinin oltasına bir balık takıldı. İşçi, hemen oltanın ucundaki iğneleri temizleyerek balığı eline aldı ancak birazdan yaşayacakları ona gerçekten de sürpriz olacaktı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Balığın ağzını açan işçi, dil yerine başka bir yaratık olduğunu gördü. Bunun ne olduğunu merak eden işçi, yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer yaptıkları kısa bir incelemeden sonra balığın ağzındakinin parazit olduğunu belirledi.

KAN AKIŞINI KESİP, DİLİN YERİNE GEÇİYOR

Yetkililer, balığın ağzındaki canlı hakkında da bilgilendirmede bulundu. Buna göre balığın ağzına girdikten sonra kan akışını kesen parazit, ömrünün sonuna kadar balığın ağzında yaşıyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi

Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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