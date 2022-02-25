Dünya Tiyatro Günü, festival olarak 81 şehirde kutlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü özel tiyatrolarla birlikte 81 vilayete yayılmış bir şekilde kutlayacaklarını bildirdi.

Tiyatro sanatçılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya gelen Ersoy, toplantı sonrası 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında hazırlayacakları festivale ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Ersoy, Bakanlık olarak düzenli bir şekilde özel tiyatrolarla toplanarak tiyatronun geleceğiyle ilgili stratejiler konusunda ortak kararlar almaya çalıştıklarını belirterek, "27 Mart hepinizin bildiği gibi Dünya Tiyatro Günü ve bu yıla özel bir çalışma yaptık. Türkiye'nin 81 vilayetinde hem Devlet Tiyatroları hem özel tiyatrolarla dolu dolu iki gün geçirmeye karar verdik. Sadece 27 Mart'ta değil 26 Mart'ı da dahil ederek günün dolu dolu geçmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bu bağlamda özel tiyatrolardan bir talepte bulunduklarına işaret eden Ersoy, "Devlet Tiyatrolarıyla birlikte kendi oyunlarını da sergilemek isteyen özel tiyatrolar bize başvursunlar, biz de destek vereceğiz." dediklerini ve 385 başvuru olduğunu anlattı.

Bakan Ersoy, "Bunların içinden 17'si çocuk, 69'u normal olmak üzere 86 oyun tiyatro jürimiz tarafından oynamaya değer bulundu. Bu oyunlar, 81 vilayette 26-27 Mart'ta Devlet Tiyatroları ile birlikte sahnelenecek. Devlet Tiyatrolarıyla birlikte 198 performans gerçekleştirilecek. Bundan sonra da artık her yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü özel tiyatrolarımızla birlikte 81 vilayete yayılmış bir şekilde performansımızı artırarak kutlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hem İstanbul hem de Ankara'da özel tiyatroların da yer almasını sağlayacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ikincisinin 8 Mayıs'ta başlayacağını ve eş zamanlı Başkent Kültür Yolu Festivali'ni de düzenleyeceklerini bildirdi.

Bu festivallerde tiyatroların geniş bir şekilde yer almalarını istediklerini vurgulayan Ersoy, "Bu bağlamda orada da yine oyun taleplerinde bulunacağız. Oynamak isteyen oyunların bize başvurmasını isteyeceğiz. Yine performanslara göre değerlendirip festival etkinlikleri sırasında hem İstanbul hem de Ankara'da özel tiyatroların da yer almasını sağlayacağız." dedi.

"Bu geçici bir uygulama"

Gelen talepler doğrultusunda gelecek aydan itibaren özel tiyatrolara enerji desteği sunacaklarına işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: ???????

"Sosyal medyada da çok konuşuluyor, '65 yaş üzeriyle ilgili Devlet Tiyatroları bir yaş sınırlaması getirdi mi?' diye. Bu tamamen Kovid-19 salgınıyla ilgili bir çalışma. Salgının şu sıralar yoğun seyretmesi, vaka sayılarının çok artması sebebiyle, Sağlık Bakanlığımızdan gelen istatistiklerde ağırlıklı olarak can kaybının 65 yaş ve üzeri yaş grubunda olduğu için ve maalesef tiyatro da yapısı gereği sosyal mesafenin olmadığı ve maske takılmadan yapılan bir sanat olduğu için bu kararı Devlet Tiyatrolarımız aldı. Bu geçici bir uygulama. Şu anda zaten vaka sayıları da aşağı gidiyor. 1 Mayıs'a kadar herhalde bu uygulamaya son verilecek diye düşünüyorum. Zaten şu anda bizde kadrolu olan 60 yaş ve üzeri oyuncularımızı idari izinli olarak kabul ediyoruz. Çok gerekmedikçe onlara da rol vermiyoruz. 1 Mayıs'a kadar bu uygulama devam edecek ve 1 Mayıs'tan sonra zaten vaka sayılarında aşağı düşmesiyle tekrar eski uygulamaya geri dönülecek."

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve oyuncu Mert Fırat, Volkan Severcan, Ahmet Yenilmez ve Süha Uygur da katıldı.