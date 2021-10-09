Squid Game ülkede panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor - Haberler
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Squid Game ülkede panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren bomba etkisi yaratan Squid Game dizisi, Belçika'da panik yarattı. Yetkililer birçok okulda "Kırmızı Işık, Yeşil Işık" oyununu oynayan öğrencilerin birbirini tokatladığı yönünde ihbarların yapılmasının ardından harekete geçti.

Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Konusu nedeniyle büyük tartışmalara neden olan filmle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Belçika'daki öğrencilerin "Kırmızı Işık, Yeşil Işık" oyununa özenerek birbirilerini tokatlamasının ardından yetkililer harekete geçti. Başka okullardan da aynı yönde şikayetler geldiği belirtildi.

Valon Bölgesi'ndeki Hainaut'da yer alan Erquelinnes Béguinage adlı ilkokulda öğrencilerin dizideki oyunları canlandırması endişelendirdi. Okul yönetimi, salı günü Facebook hesabı üzerinden velilere uyarıda bulunduğu bir gönderi paylaştı.

Squid Game ülkede panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor

Okul yönetimi tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli veliler, Squid Game adlı diziyi muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu dizide karakterler farklı çocuk oyunları oynuyor. Kaybedenler de eleniyor, yani öldürülüyor. Dizi, şiddet içerikli sahneleri nedeniyle 18 yaş altındakilere yasak. Öğrencilerimiz, dizide yer alan 1-2-3 güneş oyununu oynuyor ve kaybeden kişiye dayak atıyor."

Squid Game ülkede panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor

1-2-3 güneş oyunu, dizideki Kırmızı Işık, Yeşil Işık adlı oyuna denk geliyor. Yönetim, okulda oynanan oyunları dikkatle takip ettiklerini belirtirken, velilerden de çocuklarıyla konuşarak bu oyunların zararlı sonuçlara yol açabileceğini anlatmalarını istedi.

Okulun Facebook'taki mesajına 2 bine yakın yorum gelirken, gönderi yaklaşık 37 bin kez paylaşıldı. Yönetim, dizideki oyunları oynayıp arkadaşlarına zarar vermeyi sürdüren öğrenciler hakkında disiplin cezası uygulanabileceğini de belirtti.

Squid Game ülkede panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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