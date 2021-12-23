Dünya Şampiyonu cNed ile Röportajımız

VALORANT Champions turnuvasında takımı Acend ile birlikte kupaya uzanan ve "tarihin ilk VALORANT Dünya Şampiyonu" unvanını elde eden Red Bull sporcusu Mehmet Yağız 'cNed' İpek, turnuvanın ardından sorularımızı yanıtladı. 2022 yılında da dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini söyleyen 'cNed', transfer süreciyle ilgili henüz net bir şey olmadığını, kesinleştiği zaman Twitter hesabından duyuracağını açıkladı.

cNed ile Yapılan Röportajımız

Soru 1: Hayalin olan dünya şampiyonluğunu yaşadın. Bundan sonraki kariyer hedefin nedir?

Cevap: 2022 yılında da dünya şampiyonasına katılmayı ve tekrardan kazanmayı hedefliyorum.

Soru 2: Takımın Acend ile yola devam mı? Yoksa gelecek daha iyi bir teklifle başka takımlara transfer olma durumun var mı?

Cevap: Şu anda belli bir şey yok diyebilirim. Belli olduğu zaman Twitter adresinden duyuracağım.

Soru 3: Sana göre dünyanın en iyi oyuncusu kim ve kendini diğer oyunculara kıyasla nerede görüyorsun?

Cevap: Bence şu anda belli bir "en iyi oyuncu" yok. Çünkü oyun daha çok yeni henüz kesinleşen bir şey yok diyebiliriz. Kendimi şu anlık dünyanın en iyi oyuncuları arasında görüyorum ama umarım bunu devam ettirebilirim.

Soru 4: Genç yaşta popülaritesi yüksek bir organizasyonda zirvede yer aldın. Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan genç kardeşlerin için aklına gelen ilk öneri ne olabilir?

Cevap: Eğer esporda bir kariyer yapacaklarsa öncelikle bunu iş olarak görmeleri gerekiyor. Hobi olarak değil de gerçekten disiplinli çalışarak yapmaları gerekiyor. Tabi ki bir yandan okulu aksatmasınlar ve okula önem versinler. Çünkü bu işte gerçekten herkes başarılı olamıyor. Herkes buradan para kazanamıyor. Espor kariyeri yapacaklarsa biraz daha dikkatli olmalarını ve gerçekten yetenekli olduklarını düşünüyorlarsa bu işe atılmalarını öneririm.

Soru 5: Senin söylemek, eklemek istediğin bir şey var mı?

Cevap: Aileme, ağabeyime, beni destekleyenlere ve katkıları sebebiyle Red Bull'a teşekkür ediyorum.

Dünyanın İlk VALORANT Şampiyonu Red Bull Sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek'e bizlere kırmayıp sorularımızı cevapladığı için teşekkür eder, espor kariyerinde başarılarının devamını dileriz.

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