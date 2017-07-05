Dünya Şampiyona Memleketinde Coşkulu Karşılama

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda 53 kiloda Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli tekvandocu Zeliha Ağrıs için memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde tören düzenlendi.



Beyşehir Belediyesinin otogar kavşağında düzenlediği törende milli sporcu, davul zurna eşliğinde kürsüye çıktı. Mehter takımının sahne aldığı törende havai fişek gösterisi düzenlendi.



Türk bayraklarıyla alanı dolduran kalabalık, "Zeliha, sen bizim her şeyimizsin" şeklinde slogan attı. Daha sonra Ağrıs ve ilçe protokolü, "Dünya şampiyonu gururumuz Zeliha Ağrıs, şehrimize hoşgeldin" yazılı pankartın asılı olduğu otobüsle ilçe merkezinde tur attı.



Otobüsten kendisini alkışlarla karşılayan vatandaşları selamlayan Ağrıs, asker selamı verdi, altın madalyasını öptü.



Ağrıs, gazetecilere yaptığı açıklamada, böylesine muhteşem bir karşılama töreni beklemediğini söyledi.



Elde ettiği dünya şampiyonluğunun hiç de kolay olmadığını vurgulayan Ağrıs, şöyle konuştu:



"Ülkeme ve Beyşehirimize böyle bir başarı getirdiğim için çok mutluyum. Bu sefer olacak diyordum. Avrupa şampiyonasında yarı finalde Rus rakibime yenilmiştim. Avrupa şampiyonası senin olsun dedim. Dünya şampiyonası ise benim olsun dedim ve dünya şampiyonluğunu ben aldım. Bu mutsuz günlerimizde onları bir nebze de olsa sevindirebildiysem çok mutluyum onlar adına."



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da Ağrıs'ın elde ettiği başarıyla Beyşehirlilere adeta bir bayram coşkusu yaşattığını dile getirdi.



Bundan dolayı kendisine teşekkür eden Özaltun, Beyşehir'in tarihi ve nadir günlerden birisini yaşadığını vurguladı.



Milli sporcunun annesi Ayşe Ağrıs ise tarifsiz bir mutluluk içerisinde olduklarını dile getirerek, bu onur ve gururu yaşattığı için kızına ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.



Baba Hüseyin Ağrıs da kızının kazandığı madalyayı Beyşehirli merhum milli tekvandocu Ömer Tosun'a armağan ettiğini, çocuklarının onu örnek alarak böylesine başarılara imza attığını aktardı.



Güney Kore'de düzenlenen Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda 53 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, Türkiye'ye altın madalya kazandırmıştı.