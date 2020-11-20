Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de koronavirüs hastalarında kullanılan Remdesivir ilacını askıya aldı

1 Mayıs'ta ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından hem erken evre koronavirüs hastalarına hem de daha ileri semptomları olanların tedavisi için önerilen Remdesivir hakkında Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Açıklamada, Remdesivir'in koronavirüs hastalarına bir etkisi görülmediği için bu ilacın verilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Türkiye'de de kullanılan Remdesivir isimli ilaç hakkında Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. DSÖ, Remdesivir isimli ilacın corona virüs hastalarına bir etkisi görülmediği için bu ilacın verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Remdesivir ilacının koronavirüs ile hastaneye yatırılan hastalar için tavsiye edilmediği, ne kadar hasta olduklarına bakılmaksızın, hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.

ASKIYA ALINANLAR BÖLÜMÜNE ALINDI

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, Remdesivir'in hastanede yatan Kovid-19 hastalarında kullanımına karşı yeterlilik listesinden askıya alınanlar bölümüne alındığını açıkladı. Dünya Sağlık örgütü sözcüsü Tarik Jasarevic, "Askıya alma işlemi, DSÖ'nün ilacı tedavi için tavsiye etmediği anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINDA UMUT OLMUŞTU

Daha önce Remdesivir'in virüsün çoğalması yeteneğini engellediği, hem erken evre Kovid-19 hastalarına hem de daha ileri semptomları olanlara yardımcı olduğuna dair bir araştırma yayınlanmıştı. Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın Kovid-19 tedavisinde "acil durum kullanımına" onay verilmişti.

YENİ ARAŞTIRMA İLACIN BİR ETKİSİ OLMADIĞINI ORTAYA KOYDU

Remdesivir, halihazırda Kovid-19 hastalarını tedavi etme yetkisine sahip iki ilaçtan biri durumunda. Ancak DSÖ önderliğindeki büyük bir çalışma, ilacın Kovid-19 hastaları için hastanede kalış süresini azaltmadığı ve solunumuna yardımcı olmadığını ortaya koydu.

Çalışma, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 tanısı konmuş 7 bin hastaya dayandırarak dört farklı araştırması sonucu ortaya çıktı. Geçen ay da ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), British Medical Journal dergisinde yayınlanan araştırmasında daha önce tedavi için onaylanan Remdesivir ilacının hiçbir etkisi olmadığı belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Şimdilik, kortikosteroid deksametazon, Kovid-19'u şiddetli geçiren hastalarda etkili olduğu ortaya çıkan tek terapötiktir" demişti. NIAID Direktörü Dr. Anthony Fauci, Nisan ayında Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacı alan Kovid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 daha hızlı iyileştiğini açıklamıştı.