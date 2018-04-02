Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Eskişehir'de Yürüyüş Etkinliği

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Hamamyolu Caddesi'nden Vilayet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ellerindeki 'Otizmin farkındayız onların yanındayız', 'Otizm demek eğitim demek', 'Otizm eksiklik değil farkındalıktır' gibi pankartlarla slogan atarak da destek oldular. Vilayet Meydanı'na gelindiğinde bir konuşma yapan Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, bazı kamu binalarının otizmin rengi olan mavi renkle ışıklandırılacağını söyledi. Müdür Sezer, "Otistik bireylerin bu toplumda yaşadıklarını, onların bu toplum içerisinde var olduklarını, onların farklılıklarıyla içimizde olduklarını toplumun bütün kesimlerine duyurabilmek için, bugün bir farkındalık günü etkinliği planladık. İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere bazı kamu binalarını otizmin rengi olan mavi renkle renklendirdik. Reşadiye Camii'nin ışıklandırılmasında olduğu gibi. Otizmin dünyada bilinen bir tedavisi yok. Biz bu engelin sadece eğitimle aşılabileceğini söyledik. Biz de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu politikaları bütün engelli bireylere olduğu gibi otistik kardeşlerimize de hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ardından günün anlamına bir konuşma yapan Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği (OFDER) Başkanı Telat Türeli ise, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde otizm tanısı konulmuş bireyler ve aileler, biran önce ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitelerinin arttırılması için taleplerini duyurmak istiyor. Türkiye'nin diğer illerinde yapılan Otizm Yaşam Merkezleri'nin Eskişehir'e yapılmasını istiyoruz. Otizmli bireylerin eğitim saatleri arttırılsın. Eğitim otizmli bireyin bireysel özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olsun ve eğitim ömür boyu devam etsin" diye konuştu.

Diğer yandan etkinlik gök yüzüne mavi balonların salınması ile son buldu. - ESKİŞEHİR