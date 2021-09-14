Dünya Okuma Yazma Günü'nde hep birlikte kitap okudular - Haberler
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Dünya Okuma Yazma Günü'nde hep birlikte kitap okudular

İhlas Haber Ajansı / Serkan Yılmaz - Haberler | Yerel

Dünya Okuma Yazma Günü'nde hep birlikte kitap okudular UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Okuma Yazma Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında okuma saati etkinliği düzenlendi.

Dünya Okuma Yazma Günü'nde hep birlikte kitap okudular

KASTAMONU - UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Okuma Yazma Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında okuma saati etkinliği düzenlendi.

1967 yılından bu yana her yıl farklı ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanan 'Dünya Okuma Yazma Günü'nde Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de kitap okuma etkinliğine imza attı. Milli Eğitim Bakanlığının "Hayat Boyu Okuyorum, Her Yerde Okuyorum" sloganı ile başlattığı kitap okuma etkinliğinde vatandaşlar günün yoğun temposundan uzaklaşmak, zihni açmak, düşünceleri beslemek ve toplumsal ilişkilerin kalitesini artırmak amacıyla Cumhuriyet Meydanında kitap okumanın tadını çıkardı. Daday Kaymakamı Mehmet Sert, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri ile çalışanlarında katıldığı etkinlikte, anneler, babalar ve çocuklar; sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak hem dinlendi hem de kitap okudu. Programda kısa bir konuşma yapan Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri kitap okuma etkinliğine katılan protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Dünya Okuma Yazma Günü'nde hep birlikte kitap okudular

Dünya Okuma Yazma Günü'nde hep birlikte kitap okudular

Dünya Okuma Yazma Günü'nde hep birlikte kitap okudular

Dünya Okuma Yazma Günü'nde hep birlikte kitap okudular
İhlas Haber Ajansı / Serkan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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