'Dünya'nın ormanları yanıyor
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'Dünya'nın ormanları yanıyor

'Dünya'nın ormanları yanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küresel ısınmanın etkisiyle hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor.

Küresel ısınmanın etkisiyle hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Isınmayla birlikte dünya genelinde orman ve kırsal alanlarda alevler yükselmeye başladı. ABD, Rusya, İtalya ve Brezilya gibi ülkelerde yangınlar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 10 milyon hektardan fazla arazinin kül olduğu, bir milyardan fazla vahşi hayvanın hayatını kaybettiği Avustralya ise bu yıl yangınlar bakımından sakin bir yaz geçiriyor.

Dünya genelinde orman yangınlarında adeta 'kırmızı alarm' veriliyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) kurduğu, Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi (FIRMS) isimli veri tabanı, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip ediyor. İtalya, Yunanistan, Rusya ve ABD başta olmak üzere onlarca ülke, benzer şekilde yangınlarla mücadeleyi sürdürüyor.

ABD'de devam eden orman yangınlarında New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu. Hafta sonu 7 yerde daha yangın çıkmasının ardından orman yangınları 90'dan fazla alana sıçradı. ABD'nin batı yakasında devam eden orman yangınlarında 1,8 milyon dönümlük alan yandı. ABD'deki en büyük orman yangını olduğu belirtilen Oregon Bootleg yangını ile California'daki Dixie yangınlarında şimdiye kadar New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu. Geçtiğimiz yıl ABD'nin batı eyaletleri Kaliforniya, Oregon ve Washington'daki yangınlarda 50'ye yakın kişi hayatını kaybetmiş, 500 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Yangınlarda 3 milyon 200 bin hektarlık bir alanın kül olmuştu.

RUSYA

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı, 222 noktada toplam 1 milyon 71 bin 845 hektar alanda orman yangınlarının devam ettiğini açıkladı. Son 24 saatte 40 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "3 Ağustos itibarıyla 222 noktada toplam 1 milyon 71 bin 845 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 126'sı Yakutistan'da, 50'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

AVUSTRALYA

2019 ve 2020'da yaz aylarındaki orman yangınlarında 10 milyon hektardan fazla arazinin kül olduğu, bir milyardan fazla vahşi hayvanın hayatını kaybettiği Avustralya ise bu yıl yangınlar bakımından sakin bir yaz geçiriyor.

İTALYA

Akdeniz ülkesinin güney bölgeleri, çok sayıda orman yangı başladı. İtalyan yetkililere göre ülkede son 24 saatte 800'den fazla noktada orman yangını meydana geldi. Sicilya ve Sardinya adaları ile Kalabriya bölgesinde çıkan yangınlarda binlerce hektar arazi kül oldu. Sicilya'da 250, Puglia ve Calabria'da 130, Lazio'da 90, Campania'da 70 ise yangına müdahale edildi.

YUNANİSTAN

Ülkenin kuzey kısımlarında halen devam eden yangınlarda son 24 saatte 58 noktada yangın meydana geldiği bildirildi. Ahaia bölgesinin yanı sıra Rodos Adası ve Sofulu bölgesinde ormanlık alanda başlayan yangınlar, yerleşim yerlerine de sıçradı.

BREZİLYA

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (Inpe) verilerine göre, bu yıl Ocak ile Ağustos ayları arasında görülen yangınların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandı.

-İHA-

'Dünya'nın ormanları yanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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