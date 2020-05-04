Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
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Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar

Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
04.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:15

Korona virüsüne karşı aşı geliştirilmesine destek için kurulan Küresel Aşı İttifakı'nın sanal bağış toplama konferansı başladı. Norveç'ten 1 milyar dolar, Almanya ve Fransa'dan da 500'er milyon euroluk bağış açıklandı. Türkiye ise kampanyaya bağış yapacağını ve bu miktarı 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra İngiltere, Norveç, Kanada, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin koronavirüse karşı etkili bir aşının geliştirilmesi amacıyla en az 7,5 milyar euro toplamayı hedefledikleri bağış kampanyası maratonu başladı. Türkiye, "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği" olarak adlandırdığı kampanyaya bağış yapacağını ve bu miktarı 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu ile bazı ülke liderlerinin ortak imzasıyla hafta sonu gazetelerde yayımlanan makalede, "Kendi yapacağımız maddi taahhütleri açıklayacağız ve dünyanın dört bir yanından bu işe destek veren ortaklarımızın da bu kampanyaya katıldıklarını görmekten memnuniyet duyacağız. Toplayacağımız paralar, küresel çapta bilim insanları ve düzenleyici kurumlar, özel sektör ve devletler, uluslararası örgütler, vakıflar ve sağlık sektörü çalışanları arasında daha önce görülmemiş bir işbirliği başlatacak" denildi.

Makaleye, Avrupa Komisyonu Başkan Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Carles Michel, Norveç Başbakanı Erna Solberg ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau imza attı.

Ursula Von der Leyen, bugün kampanyanın açılışında yaptığı konuşmada, bunun tam anlamıyla küresel bir çabaya dönüşmesi için tüm ülkelere destek vermeleri çağrısı yaptı.

AVRUPA KOMİSYONU 1 MİLYAR EURO BAĞIŞLADI

Von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun 1 milyar euro bağışlayacağını belirterek, "Bu virüs, kendimizi korumak istiyorsak birbirimizi korumamız gerektiğini hatırlattı. İşin gerçeği, bir aşı geliştirilene kadar ve geliştirilemediği sürece bu virüsle yaşamamız gerekiyor. Bu nedenle koronavirüse karşı aşı, teşhis ve tedavi geliştirilmesi için bugün güçlerimizi birleştirip, ortak bir para havuzu oluşturuyoruz" dedi.

NORVEÇ'TEN DE 1 MİLYAR EURO KATKI

Norveç, Avrupa Komisyonu ile eşdeğer bir miktar vereceğini açıklarken, Fransa ve Suudi Arabistan da 500'er milyon euroya yakın bir fon sağlayacaklarını belirtti.

ALMANYA 525 MİLYON EURO BAĞIŞLADI

Merkel de yaptığı konuşmada 525 milyon euro vereceklerini açıkladı.

İNGİLTERE 440 MİLYON EURO BAĞIŞLADI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da aşı araştırma, test ve tedavi çalışmalarına 388 milyon sterlin (440 milyon euro) katkı yapacaklarını açıklaması bekleniyor.

Reuters haber ajansı, Birleşmiş Milletler gibi bazı büyük uluslararası örgütlerin en büyük maddi destekçisi olan ABD'nin ise söz konusu kampanyaya katılmayacağını bildirdi.

TÜRKİYE, BAĞIŞ MİKTARINI 23 MAYIS'A KADAR AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenlenen kampanya ile ilgili bir video mesaj yayımladı.

Türkiye'nin 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladığını belirten Erdoğan, "Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları destekliyoruz. Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalı. Üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması prensibi itinayla uygulanmalıdır" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin yapacağı değerlendirmelerin ardından vereceği miktarı 23 Mayıs'a kadar açıklayacağını vurguladı.

KAMPANYANIN AYLAR SÜRMESİ GEREKİYOR

Toplanacak paranın, Dünya Bankası ve Gates Vakfı gibi halihazırda aşı geliştirme çalışmalarına destek veren kuruluşların çabalarıyla birleştirilmesi hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve diğer liderlerin yayımladıkları makalede, toplanan paranın küresel çapta tanınan kuruluşlara aktarılarak, aşı geliştirme çabalarına yardımcı olunacağı ifade edildi.

Makalede, "Eğer dünya tarafından bu dünyanın tamamı için bu aşıyı geliştirebilirsek, 21'inci yüzyılda eşi benzeri görülmemiş küresel ölçekte bir kamu faydası sağlamış olacağız" denildi.

Aşı çalışmaları için para toplama kampanyasının önümüzdeki birkaç hafta ve hatta aylar boyunca devam edebileceği belirtiliyor.

Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
BBC

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