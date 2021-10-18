İktidarsız adam,

ABD'nin Memphis kentinde yaşanan olayda, Kenneth Upshaw isimli adam bir süredir iktidarsızlık ve geçimsizlik nedeniyle sorun yaşadığı kız arkadaşını diri diri yaktı.

BİR SÜREDİR SORUN YAŞIYORLARDI

Rebecca Briggs isimli kadın, artık iyi anlaşamadıkları gerekçesiyle erkek arkadaşı Kenneth Upshaw'dan ayrılmak istedi. Ancak Upshaw, ayrılığı kabullenmedi.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİNDE ÇILDIRDI

Rebecca Briggs, bir arkadaşlarının evinden çıktıktan sonra araba içerisinde Kenneth Upshaw'dan ayrılmak istediğini söyledi. Kız arkadaşının bu talebini duyan adam, çılgına döndü. Hemen kız arkadaşını araçtan indiren adam, bagajdan aldığı benzin bidonunu sevgilisinin üzerine doğrultarak çakmağı ateşledi.

BİR ANDA ALEVLER İÇERİSİNDE KALDI

Rebecca Briggs ateşler içinde yanarken, erkek arkadaşı da arabayla uzaklaştı. Çevredekilerin yardımıyla alevlerden kurtulan genç kadın, soluğu polis karakolunda aldı. Boynunda ve kollarında yanıklar oluşan kadın, erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

"BENİMLE OLMUYORSAN KİMSEYLE OLAMAZSIN"

Karakolda ifadesine başvurulan Rebecca Briggs de çevredeki vatandaşların ifadelerini doğruladı. Buna göre Kenneth Upshaw isimli adam, sevgilisini ateşe verdiği sırada "Benimle olmuyorsan kimseyle olamazsın" diye bağırıyordu.

Olayın ardından hemen çalışma başlatan polis ekipleri, Kenneth Upshaw'ı kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

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