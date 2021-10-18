İktidarsız adam, 'Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz' diyerek sevgilisini ateşe verdi - Haberler
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İktidarsız adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Kenneth Upshaw isimli adam, bir süredir cinsel sorunlar yaşıyordu. Upshaw son olarak iktidarsızlığı nedeniyle kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını ateşe verdi. Adamın kız arkadaşını yaktığı sırada "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" dediği öne sürüldü.

ABD'nin Memphis kentinde yaşanan olayda, Kenneth Upshaw isimli adam bir süredir iktidarsızlık ve geçimsizlik nedeniyle sorun yaşadığı kız arkadaşını diri diri yaktı.

Rebecca Briggs isimli kadın, artık iyi anlaşamadıkları gerekçesiyle erkek arkadaşı Kenneth Upshaw'dan ayrılmak istedi. Ancak Upshaw, ayrılığı kabullenmedi.

Rebecca Briggs, bir arkadaşlarının evinden çıktıktan sonra araba içerisinde Kenneth Upshaw'dan ayrılmak istediğini söyledi. Kız arkadaşının bu talebini duyan adam, çılgına döndü. Hemen kız arkadaşını araçtan indiren adam, bagajdan aldığı benzin bidonunu sevgilisinin üzerine doğrultarak çakmağı ateşledi.

Kısır adam, 'Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz' diyerek sevgilisini ateşe verdi

Rebecca Briggs ateşler içinde yanarken, erkek arkadaşı da arabayla uzaklaştı. Çevredekilerin yardımıyla alevlerden kurtulan genç kadın, soluğu polis karakolunda aldı. Boynunda ve kollarında yanıklar oluşan kadın, erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

Karakolda ifadesine başvurulan Rebecca Briggs de çevredeki vatandaşların ifadelerini doğruladı. Buna göre Kenneth Upshaw isimli adam, sevgilisini ateşe verdiği sırada "Benimle olmuyorsan kimseyle olamazsın" diye bağırıyordu.

Olayın ardından hemen çalışma başlatan polis ekipleri, Kenneth Upshaw'ı kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kısır adam, 'Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz' diyerek sevgilisini ateşe verdi

İktidarsız adam,
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Birinci Adem:Bütün hayatı Uçkuruyla midesi arasında gidip gelen insanlar bu uğurda herşeyi yaparlar
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Haber: İktidarsız adam, 'Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz' diyerek sevgilisini ateşe verdi - Haberler
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