Dünya kediler günü ne zaman, 8 Ağustos mu, 17 Şubat mı?

Kedilere ithaf edilen özel gün sayısının fazla olması zaman zaman kafa karışıklığına yol açabilir. "Dünya Kediler Günü Ne Zaman?" sorusu akıllara geldiğinde karşımıza genellikle iki farklı tarih çıkar: 17 Şubat ve 8 Ağustos. Peki, Dünya kediler günü ne zaman?

ULUSLARARASI KEDİ GÜNÜ NE ZAMAN

Dünya genelinde "Dünya Kedi Günü" olarak bilinen Uluslararası Kedi Günü, milyonlarca insan tarafından kutlanır. Her yıl 8 Ağustos'ta kutlanan bu özel gün, kedilere olan sevgi ve saygının bir sembolü hâline gelmiştir.

2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) tarafından ilan edilen bu gün, kedilerin refahı konusunda bilinç oluşturmayı ve onların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik küresel girişimleri teşvik etmeyi amaçlar. Etkinlikler, sosyal medya kampanyaları ve bilinçlendirme çalışmaları bu günde sıklıkla gerçekleştirilir.

8 AĞUSTOS ULUSLARARASI KEDİ GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Uluslararası Kedi Günü'nü kutlamak için başvurulabilecek pek çok eğlenceli ve anlamlı yöntem mevcuttur. İşte bazıları:

• Yerel barınaklar ve hayvan kurtarma merkezlerinin etkinliklerine katılabilir ya da kendi topluluğunuzda bir etkinlik organize edebilirsiniz. Bu tür organizasyonlar, sahiplenme sürecine vesile olabilir.

• Kediniz için yeni oyuncaklar, yataklar veya özel ödüller alarak bugünü onun için farklı ve unutulmaz kılabilirsiniz. Ayrıca onun damak tadına uygun yeni mamalarla gününü renklendirebilirsiniz.

• Sosyal medya üzerinden kedi fotoğraflarınızı ve anılarınızı paylaşarak hem bu günü kutlayabilir hem de diğer kedi severlerle etkileşime geçebilirsiniz. Petlebi.com olarak bu farkındalığı destekleyen birçok içerik ve etkinlik paylaşıyoruz.

• Gün boyunca kedinizle daha fazla vakit geçirebilir, onunla oyunlar oynayarak birlikte keyifli anlar biriktirebilirsiniz. Küçük bir ilgi bile, onun için çok büyük bir mutluluk kaynağı olabilir.

DÜNYA KEDİ GÜNÜ – 17 ŞUBAT

Daha çok Avrupa kıtasında bilinen 17 Şubat Dünya Kedi Günü, ilk olarak 1990'ların başında İtalya'da kutlanmaya başlanmıştır. Gazeteci Claudia Angeletti tarafından düzenlenen bir anket sonucunda, 17 Şubat tarihi "Dünya Kedi Günü" olarak kabul edilmiştir.

Her ne kadar küresel çapta değilse de, bu günün amacı aynıdır: Kedilere olan sevgiyi vurgulamak, onların yaşam kalitesine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktır.

17 ŞUBAT DÜNYA KEDİ GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Bu özel gün de tıpkı 8 Ağustos gibi çeşitli etkinliklerle kutlanır. Bazı öneriler şöyle sıralanabilir:

• Hayvansever topluluklar sosyal medya kampanyaları düzenleyerek kedilerin bakımı ve korunması hakkında toplumu bilinçlendirir.

• Kedi koruma dernekleri adına bağış kampanyaları oluşturulabilir.

• Bazı şehirlerde kedi sergileri ve fuarları düzenlenir. Katılımcılar, kedilerini şovlara çıkarabilir ve kedi ürünlerini tanıtabilir.

• Veterinerler, kedilerin sağlığı ve bakımıyla ilgili bilgilendirici seminerler verebilir, farkındalık oluşturabilir.

• Hayvan barınakları ve gönüllüler, sahiplenme etkinlikleri düzenleyerek sokaktaki kedilere yeni yuvalar kazandırabilir.

Bu tür etkinlikler sayesinde kedilere olan sevgi kolektif olarak gösterilir ve onların refahı için önemli adımlar atılır.

KEDİ GÜNÜ KUTLAMALARI ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Her ülkenin kültürel yapısı ve kedilere olan yaklaşımı farklı olduğundan, Kedi Günü kutlamaları da tarih ve biçim açısından çeşitlilik gösterebilir. İşte bazı örnekler:

• Japonya'da 22 Şubat, kedilerin çıkardığı "nyan nyan nyan" sesine benzetildiği için kedi günü olarak kutlanır. Kedi kafelerinde etkinlikler, sosyal medya yarışmaları ve özel ürün kampanyaları bu günü renklendirir.

• Rusya'da 1 Mart, kedilere duyulan sevgiyi vurgulamak için özel TV yayınları, sergiler ve toplumsal etkinliklerle değerlendirilir.

• ABD'de 29 Ekim, "National Cat Day" olarak anılır. Bu günde sahiplendirme teşvik edilir, barınaklara bağış yapılır ve kediler hakkında bilinç artırıcı içerikler yaygınlaştırılır.