Dünya İyilik Günü ne zaman? En güzel Dünya İyilik Günü sözleri ve mesajları

DÜNYA İYİLİK GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya İyilik Günü, 13 Kasım'da uluslararası bir kutlamadır. 1998 yılında, ulusların iyiliksever STK'larının bir koalisyonu olan Dünya İyilik Hareketi tarafından tanıtıldı. Kanada, Avustralya, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülkede görülmektedir.

DÜNYA İYİLİK GÜNÜ NEDİR?

2010 yılında, Michael Lloyd-White'ın talebi üzerine, NSW Federasyonu Ebeveynler ve Vatandaşlar Derneği, NSW Eğitim Bakanlığı'na Dünya İyilik Günü'nü NSW Okul Takvimi'ne yerleştirmesi için bir mektup yazdı.

2012 yılında, Dünya İyilik Avustralya Başkanı'nın isteği üzerine, Dünya İyilik Günü Federal Okul Takvimine ve ardından Okul Eğitimi, Erken Çocukluk ve Gençlik Bakanı'na yerleştirildi. Sayın Peter Garrett , Avustralya Dünya İyiliğine Destek Bildirgesi sundu ve Dünya İyilik Günü'nü 9000'den fazla okul için Ulusal Okul Takvimi'ne yerleştirdi.

Dünyanın dört bir yanındaki okullar şimdi Dünya İyilik Gününü kutluyor ve ABD'deki Be Kind People Projesi ve Life Vest Inside gibi yerel STK'larla birlikte çalışıyor . 2012'de Avustralya'da, Yeni Güney Galler Valisi Marie Bashir , Dünya İyilik Günü'nü kutlamak için Hükümet Konağı'nda ilk kez bir etkinliğe ev sahipliği yaptı ve 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden İyi Olmak İçin Havalı Ödülü'nü kabul etti. 1,3 milyondan fazla sakini temsil eden Avustralya Konseyleri, Dünya İyilik Günü'nü Konsey Etkinlik Takvimi'ne yerleştiren Avustralya Dünya İyiliğine Destek Bildirgeleri'ni de imzaladı.

Etkinlikler arasında ABD'den Orly Wahba'nın koordinatörlüğünde düzenlenen ve New York'ta büyük ekranlara taşınan etkinliğin görüntüleri ile 33 şehirde gerçekleştirilen The BIG HUG, Kindness Cards, Global Flashmob yer alıyor . Kanada, The Kindness Concert ile kutluyor ve 2009'da Singapur'da 45.000 sarı çiçek verildi. 2017'de , gönüllü kuruluş Humanitarcek tarafından Randomize İyilik projesinin bir parçası olarak düzenlenen Slovenya'da Dünya İyilik günü de kutlandı .

AMAÇ

Dünya Nezaket Günü, olumlu güce ve bizi bağlayan iyilik için ortak iyiliğe odaklanan topluluktaki iyi işleri vurgulamaktır . Nezaket, ırk, din, politika, cinsiyet ve konum ayrımlarını birbirine bağlayan insanlık durumunun temel bir parçasıdır . Nezaket Kartları aynı zamanda bir nezaket davranışını tanımak ve bir nezaket eyleminin yapılmasını istemek için iletilebilen devam eden bir faaliyettir. Zirvedeki küresel organ olan Dünya İyilik Hareketi tarafından Birleşmiş Milletler'e , Dünya İyilik Günü'nün resmi olarak tanınması için yaklaşılıyor ve üyeleri oybirliğiyle Dünya İyiliğine Destek Bildirgesi'ni imzalıyor.

Gulf News'e göre , "bireyleri sınırları, ırkı ve dini gözden kaçırmaya teşvik eden bir gün."

EN GÜZEL DÜNYA İYİLİK GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Dünyayı iyilik değiştirecek!

İyilik, insanları birbirlerine bağlayacak altın zincirdir.

İyilik, herkese iyi gelecek.

İnsanlara karşı sevecen ve anlayışlı olun. Pozitif ve olumlu olun.

İyilik yapmaya devam et. Karşındaki o iyiliğe layık değilse bile sen o iyiliğe layıksın.

Şimdi elinden gelirken iyilik yap. Yoksa yarın kefeni yırtıp da elini çıkaramazsın.

Dünyada yapılacak en büyük iyilik, korku içinde yaşayan bir insanın güvenliğini sağlamaktır.

İyilik yapan, iyilik bulur.

Karşılığında kötülük göreceğinizi hiç düşünmeden, iyilik ediniz.

İyi insan olacağınıza, öyle bir yere götürün ki dünyayı iyilik beklenmesin. Bertolt Brecht İyilik iyilikten, kötülük kötülükten doğar. Budha Kendimizi üst seviyeye çıkarmanın emin bir yolu, başka birinin üst seviyeye çıkmasına yardımcı olmaktır. Booker T. Washington Birinden iyilik gören kimse bu iyiliği hiç unutmamalıdır, birisine iyilik yapan ise yaptığı iyiliği hiç hatırlamamalıdır. Charron İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. Cenap Şehabeddin

13 Kasım Dünya İyilik Günü kutlu olsun.

İyiye giden yol, çok güç görünüyorsa da bulunabilecek bir yoldur.

B. Spinoza

İyilik aradın mı insanda, kötülük kalmaz.

- Mevlana

Karşılığında kötülük göreceğinizi hiç düşünmeden, iyilik ediniz.

İyilik düşünmek, bizi cesaretle yaşatır.

Wolfgang Van Goethe

Dünyada yapılacak en büyük iyilik, korku içinde yaşayan bir insanın güvenliğini sağlamaktır.

Beydeba

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç söz etmeyin.

Blaise Pascal

