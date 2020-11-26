Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
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Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı

26.11.2020 08:28 | Son Güncelleme: 26.11.2020 08:58

Adana'da Seyhan Baraj Gölünde uçurtma sörfü yapan iki kez dünya ikincisi 8 kez Türkiye birincisi olan profesyonel sörfçü rüzgarın etkisini kaybetmesiyle gölde kalınca onun mahsur kaldığını zanneden vatandaşlar yardım çağırdı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölünde uçurtma sörfü yapan iki kez dünya ikincisi 8 kez Türkiye birincisi olan profesyonel sörfçü rüzgarın etkisini kaybetmesiyle gölde kalınca onun mahsur kaldığını zanneden vatandaşlar yardım çağırdı. Sörfçü öz çekim yaparken kendini kurtarmaya gelen dalgıç polisleri geri gönderdi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesinde Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. 2 kez dünya ikincisi 8 kez de Türkiye birincisi olan profesyonel uçurtma sörfçüsü Gökhan Karaköse (38) gölde açılınca, rüzgarın kesilmesiyle gölde kaldı. Köse kendi imkanlarıyla karaya çıkmaya çalışırken onu gören vatandaşlar mahsur kaldığını düşünerek polis ve Can-Kur ile sağlık ekiplerine haber verdi. Karaköse gölde yavaş yavaş karaya doğru hareket ederken bir taraftan da öz çekim yapmayı ihmal etmedi. Bu arada ekipler, "yardıma ihtiyacınız var mı dalgıç polisler geliyor" diye seslendi. Karaköse ise kendi imkanlarıyla çıkacağını söyledi. Bu arada dalgıç polisler tekneyle yardıma geldi. Karaköse yardıma ihtiyacı olmayınca polisler tekne ile dalga çıkartıp onun kıyaya daha çabuk çıkmasını sağladı. Karaköse gölde öz çekim ve video çekmeye devam etti.

Rüzgarın birden kesilmesiyle suda kaldığını ancak yüzerek kıyıya çıkmaya çalıştığını söyleyen Karaköse, "Gayet normal bir durum. Her sörfçünün başına gelebilecek bir olay. Riskli bir şey yoktu ama vatandaşlar sanırım 'paraşütçü suya düştü' diye bildirmişler. Polisler de dalga yaptı, kolay çıktım. Bundan 12 yıl önce de başımıza böyle bir olay gelmişti. Bir sıkıntı yok" diye konuştu. - ADANA

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Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı
Dünya ikincisi sörfçüyü vatandaş mahsur kaldı sandı o öz çekim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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