Hamile kadın, evinin yatak odasında ölü olarak bulundu! Ayrıldığı kocası ilk şüpheli - Haberler
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Hamile kadın, evinin yatak odasında ölü olarak bulundu! Ayrıldığı kocası ilk şüpheli

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Hamile kadın, evinin yatak odasında ölü olarak bulundu! Ayrıldığı kocası ilk şüpheli

32 yaşındaki Michelle Darragh isimli hamile kadın, Melbourne şehir merkezinin 28 km doğusundaki evlerinde kanlar içerisinde bulundu. Darragh, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ilk şüpheli olarak kadının eski kocasını belirledi. Kadının öldüğü gün, evin yakınında görülen adamın ayrıca eve girdiğine dair de bulgulara rastlandı.

İngiltere'nin Melbourne kentinde yaşayan Michelle Darragh isimli hamile kadın, evlerinin yatak odasında ölü olarak bulundu. Kadının kısa bir süre önce Ben Coman isimli kocasından boşandığı belirtilirken, olayla ilgili detaylar da çok geçmeden ortaya çıktı.

Michelle Darragh, komşuları tarafından yatak odalarında kanlar içerisinde bulunduktan sonra Royal Melbourne Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın ardından harekete geçti.

Hamile kadın, evinin yatak odasında ölü olarak bulundu! Ayrıldığı kocası ilk şüpheli

Evin etrafındaki güvenlik kayıtlarını inceleyen polis, kadının eski kocası Ben Coman'ı evin etrafında yürüyüş yaparken gördü. Evde de inceleme yapan ekipler, Ben Coman'ın eve girdiği yönünde bulgulara rastladıklarını ve şimdilik şüphelerin Coman üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

Hamile kadın, evinin yatak odasında ölü olarak bulundu! Ayrıldığı kocası ilk şüpheli

Michelle Darragh'ın komşuları da olayın ardından açıklamalarda bulundu. Komşular, çiftin evlerinden genelde ses gelmediğini ve mutlu bir evlilikleri olduğunu dile getirdi. Darragh'ın ise sorumlu bir anne olduğunu, ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlandığını söylediler.

Hamile kadın, evinin yatak odasında ölü olarak bulundu! Ayrıldığı kocası ilk şüpheli

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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