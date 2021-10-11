Hamile kadın, evinin yatak odasında ölü olarak bulundu! Ayrıldığı kocası ilk şüpheli

İngiltere'nin Melbourne kentinde yaşayan Michelle Darragh isimli hamile kadın, evlerinin yatak odasında ölü olarak bulundu. Kadının kısa bir süre önce Ben Coman isimli kocasından boşandığı belirtilirken, olayla ilgili detaylar da çok geçmeden ortaya çıktı.

KANLAR İÇERİSİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Michelle Darragh, komşuları tarafından yatak odalarında kanlar içerisinde bulunduktan sonra Royal Melbourne Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın ardından harekete geçti.

GÜVENLİK KAYITLARINDA ÇIKTI

Evin etrafındaki güvenlik kayıtlarını inceleyen polis, kadının eski kocası Ben Coman'ı evin etrafında yürüyüş yaparken gördü. Evde de inceleme yapan ekipler, Ben Coman'ın eve girdiği yönünde bulgulara rastladıklarını ve şimdilik şüphelerin Coman üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

"MUTLU BİR ÇİFTLERDİ"

Michelle Darragh'ın komşuları da olayın ardından açıklamalarda bulundu. Komşular, çiftin evlerinden genelde ses gelmediğini ve mutlu bir evlilikleri olduğunu dile getirdi. Darragh'ın ise sorumlu bir anne olduğunu, ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlandığını söylediler.

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