Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 458 bin 485
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 458 bin 485

29.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:12
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 458 bin 485

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 458 bin 485, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 62 milyon 592 bine yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 458 bin 485, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 62 milyon 592 bine yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 203 bin 107'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 13 milyon 610 bin 357 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 272 bin 254'e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 290 bin 272 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 172 bin 637'ye ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 699'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 52 bin 127 olarak rapor edildi. İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 646 bin 192'ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 44 bin 668'e yükseldiği aktarıldı. İtalya'da 1 milyon 564 bin 532 vakanın tespit edildiği, 54 bin 363 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 1 milyon 605 bin 172'ye yükseldiği, can kaybının ise 58 bin 30'a ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanya'da 1 milyon 41 bin 970 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 16 bin 377'ye çıktığı duyuruldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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