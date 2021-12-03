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Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında SEKA Kağıt Müzesi'nde öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Seka Kağıt Müzesi'nde öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Serdar Bilgievi öğrencileriyle sağlıklı bireylerin engelli bireyleri anlamaları ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlik için 3 adet istasyon hazırlandı. Engelli bireylerin hangi şartlarda yaşamlarını sürdürdükleri ve günlük yaşamda hangi zorluklarla karşılaştıkları anlatılmaya çalışıldı. - KOCAELİ

Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği

Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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