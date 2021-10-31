Elden ele dolaşan şeytan çıkarma ayini videosu! Bir anda sandalyeden fırlayıp saldırdı
Paul Devlin isimli adamın tiyatro sahnesinde şeytan çıkarma ayini yaptığı sırada tüyleri diken diken eden anlar yaşandı. İçinde şeytan olduğu belirtilen adam, bir anda Devlin'in boğazına sarıldı. O anları anlatan Devlin, "İnsan gibi değildi, saldırıdan birkaç dakika önce vücudunda değişimler oldu" dedi.
Tüyleri diken diken eden görüntü dünya basınında en çok konuşulan konular arasına girdi. Daha önce koronavirüs salgını hakkında yaptığı tahminlerle bilinen Paul Devlin, bu sefer de şeytanları araştırmak için kolları sıvadı. Tiyatro sahnesinde buluştuğu adamın içerisindeki şeytanı çıkarmaya çalışan Devlin, beklemediği anda saldırıya uğradı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
ÖNCE SAKİNDİ, ARDINDAN BOĞAZINA SARILDI
Görüntülerdeki adam, önce Paul Devlin ile sakince konuşuyor. Fakat ne oluyorsa birkaç saniye sonra oluyor. İçinde şeytan olduğu belirtilen adam, Devlin'e doğru saldırıya geçiyor ve boğazını sıkıyor. Devlin, erken hamlesi sayesinde adamın saldırısından kurtuluyor.
"İNSAN GİBİ GÖRÜNMÜYORDU"
Başına gelenler hakkında konuşan Devlin, "Kelimenin tam anlamıyla neye uğradığımı şaşırdım. Videoda da izlediğiniz gibi başlangıçta rahattı ancak ben elimi kaldırınca saldırıya geçti. Gerçekten de insan gibi görünmüyordu, saldırıdan birkaç dakika önce vücudunda değişimler oldu" dedi.
Söz konusu görüntüler, sosyal medyada ve dış basında en çok izlenenler arasına girdi.