Dünya'da Yer Çekimine Adeta Meydan Okuyan 8 Yer

Gezegenimiz Dünya, Sir Isaac Newton tarafından keşfedilen yer çekimi kanunlarıyla iç içe bulunuyor. Ancak gezegenimizde bu kanunların etki etmediği birkaç mekân bulunuyor: motoru kapalıyken yokuş yukarı giden bir araba, aşağı akmayan bir şelale ve daha fazlası. Bu haberimizde de sizlere yer çekimi kanunlarının adeta yok sayıldığı 8 mekândan ve bu olayların nasıl gerçekleştiğinden bahsedeceğiz.

1. İngiltere'de bulunan tersine akan şelale

İngiltere'nin Hayfield bölgesinden biraz uzakta görülen bu şelale, aşağı değil de yukarı doğru akarak bir şelaleden ziyade fıskiye gibi görünüyor. Şelalenin yukarı akmasının sırrı rüzgâr. Ancak bu normal bir rüzgâr değil, aşağı akan suyu yukarı itecek kadar hızlı esen bir rüzgâr.

2. ABD'nin Oregon bölgesinde bulunan gizemli ev

Bu gizemli ev, Oregon Vortex'de bir ormanın derinliklerinde bulunuyor. Yerliler buraya 'Yasaklı Toprak' adını vermiş ve oradan uzak duruyorlar. Yerlilerin inancına göre bu bölgede küresel bir güç alanı bulunuyor ve insanların gerçekliği başka şekilde algılamalarına sebep oluyor. İnsanlar burada bir yerlere tutunmadan yürümekte güçlük çekiyor.

Ayrıca evin içinde bir de hiç düşmeyen bir süpürge bulunuyor, odanın içerisinde nereye nasıl koyarsanız koyun dik durmaya devam ediyor. Videodan da görebileceğiniz şekilde yuvarlak objeler düz zeminde ileri ve geri yuvarlanıyor. Buranın bir hilesi veya numarası var mı bilinmiyor.

3. Ermenistan-Türkiye sınırındaki esrarengiz Alagöz Dağı

Türkiye-Ermenistan sınırında, insanları şaşkına çeviren bir dağ bulunuyor. Binlerce gezgin, her yıl bu dağa gelerek bu akıl almaz yer çekimi anomalisini gözlemliyor. Eğer arabanızın motorunu dağın eteğinde kapatırsanız, araba kendi kendine yukarı gitmeye başlıyor. Ayrıca bu bölgenin yakınlarında yukarıya doğru akan bir nehir de bulunuyor. Bu bölgede yaşayan birçok insan yokuş aşağı değil de yokuş yukarı gitmenin daha kolay olduğunu söylüyor.

4. ABD'nin Nevada bölgesinde bulunan Hoover Barajı

221 metre yüksekliğindeki bu barajda basit bir deney gerçekleştirebilirsiniz. Bir şişeden suyu aşağı dökmeye çalıştığınızda, su aşağı akmayarak havada asılı kalacak. Aynı şey kağıt gibi hafif bir objeyi aşağı attığınızda da gerçekleşiyor. Bunun sebebi ise basınçtan dolayı oluşan muazzam hava akımı.

5. ABD'nin Wyoming bölgesinde bulunan Şeytanın Kulesi

Adeta bir heykeltıraş oymuş gibi bir şekle sahip olan Şeytanın Kulesi, Wyoming'in en önemli simgelerinden biri. Dağcılar da buranın büyük bir hayranı ancak Everest Dağı'na tırmanan dağcılar, bu dağa tırmanamadıklarını söylüyor zira dağın şekli dolayısıyla 386 metrelik bu dağa tırmanmak da inmek de bir hayli zor.

6. Güney Kore'de bulunan gizemli yol

Jeju adasında bulunan bu yolda boş şişe ve tenekeler, yokuş yukarı yuvarlanıyor. Hatta sırf bu olay sayesinde bu bölgeye her yıl binlerce turist akın ediyor ve hepsi deniyor.

7. Myanmar'da yer çekimine meydan okuyan altın kaya

Altın ile kaplanmış bu kaya, her an düşecekmiş gibi görünüyor. Ancak bu kaya tam olarak 2.500 yıldır olduğu yerden ayrılmadı. Bu kayaya ilişkin anlatılan hikâyelere göre kaya, Buddha'nın saçları tarafından orada tutuluyor. Efsaneye göre bu kayayı sadece bir kadın yerinden oynatabilir, bu yüzden kadınların taşa dokunması kesinlikle yasak.

8. Arjantin'de yer çekimine yenik düşen Davasko Kayası

Bu devasa kaya, yer çekimine karşı olan savaşını kaybetmiş. Kayanın ağırlığı 300 tondan fazla ve birkaç bin yıldır kaya yığınının ucunda duruyordu. Bölgenin yerlileri kontrol etmek için kayanın altına bir cam koydular ve cam kırıldı. 29 Şubat 1912 tarihinde Davasko kayası düştü ve yerliler şoka uğradı. 95 yılın ardından Davasko kayasının yerine plastik bir kopyası konuldu ama bu kopya bile 9 ton ağırlığında ve büyük kaya parçasına sabitlenmiş durumda.