Dünya Çocukları Gaziemir'de İngilizce Öğretecek

5 hafta süren program boyunca yaklaşık 150 Gaziemir Sosyal Etkinlik Merkezi (GAZİSEM) öğrencisi İngilizce dil eğitim alacak.

Eğitimli ve sağlıklı kentlerin hızla geliştiği anlayışı ile birçok projeyi hayata geçiren Gaziemir Belediyesi bir ilke daha imza attı. Bu yıl ilk defa düzenlenen Uluslararası 'Adım At' eğitim projesi ile Azerbaycan, Romanya, Rusya, Çin, Endonezya, Fas, Cezayir, Gana, Pakistan başta olmak üzere 15 ülkeden gelen 57 katılımcı öğrenci, Gaziemir Sosyal Etkinlik Merkezi (GAZİSEM) öğrencilerine İngilizce dil eğitimi verecek.

5 hafta sürecek proje kapsamında yaklaşık 150 GAZİSEM öğrencisi, ders alarak, İngilizcelerini geliştirecek. Proje için yurtdışından gelen öğrencileri ise Gaziemirli vatandaşlar evlerinde konuk edecek. Bu yıl ilki düzenlenen projenin her yıl gerçekleştirileceğini ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 'Yaklaşık 60 tane öğrenci bu proje kapsamında belki de ilk kez Türkiye'ye geldi. Burada hem İngilizce dil eğitimi verip, hem İzmir'i gezip, tanıma imkânı bulacaklar. Kurdukları dostluklar belki ömür boyu sürecek. Bu yıl 21'incisini düzenlediğimiz Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından böyle bir projeyi hayata geçirmek bizim için büyük bir onur' dedi.

'DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLIYORUZ'

Farklı kültürlerden gençleri kaynaştırarak, barış ve kardeşliği gelişmesi amacıyla bu projeyi düzenlediklerini dile getiren Başkan Şenol; ' Dünya barışına katkı sağlamak için Uluslararası projeler düzenlemeye devam ediyoruz. İngilizce öğrenmek, farklı kültürden insanlarla bir araya gelmek ise bunun temel taşlarını oluşturuyor. Dünya'ya barışı ve kardeşliği öğretecek olan gençlerimiz, bu dünyanın geleceği. Dini, dili, ırkı ve rengi ne olursa olsun, önce insan olduklarını ve sonra dostluğu, kardeşliği, barışı ve sevgiyi paylaşmaları gerektiğini düşünerek bu projeyi hayata geçirdik' diye konuştu.

'SAVAŞA KARŞI ÇIKIP, BARIŞ DİYE HAYKIRIN'

Başkan Şenol, eğitim öncesinde bir araya geldiği gençlere şu tavsiyelerde bulundu; 'Bugün tüm Dünya'da savaşlar oluyor, çocuklar öldürülüyor. Barışın, kardeşliğin ve sevginin dili, dini, rengi yok. Sizler, bizim geleceğimizsiniz. Biz büyüklerin yaptığı hataları yapmayın, birbirinize önce insan olduğunuzu düşünerek bakın. Biz insanız ve birbirimize saygı duymak zorundayız. Sadece akıldan ve bilimden yana olun. Her zaman savaşa karşı çıkıp, barış diyen haykırın. Gençlik için en büyük tehlike, sorgulamamak. Bu yüzden sorgulayın, susmayın, korkmayın. Kimse size hakkınızı vermez, siz haklarınız için mücadele etmeyi öğrenin. Sizler hem bulunduğunuz ülkenin, hem de Dünya'nın geleceğisiniz, bunu sakın unutmayın.'