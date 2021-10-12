CIA'nın çok gizli yazışmaları yayınlandı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar - Haberler
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CIA'nın çok gizli yazışmaları yayınlandı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
CIA'nın çok gizli yazışmaları yayınlandı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar

Arjantin Donanması ile CIA arasında 1962 yılına ait yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda, UFO kazası sonucu 2 uzaylının öldüğüne dair bilgiler yer aldı. Yazışmalar Albay Roberto Cesar Mullen ile Hava Olayları Ulusal Soruşturma Komitesi'nden Richard Hall arasında geçiyor.

Uzaylıların var olduğu teorisi hala tartışılan bir konu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaylılarla ilgili yıllardan bu yana gizli çalışmalar yürüttüğü iddiaları ise gündemdeki yerini daima koruyor. Dünya basını, Amerikan İstihbarat Ajansı (CIA) ile Arjantin Donanması arasında geçen bir takım konuşma belgelerini yayınladı.

Albay Roberto Cesar Mullen ile Hava Olayları Ulusal Soruşturma Komitesi'nden Richard Hall arasında geçen konuşmalarda, Arjantin'deki bir ufo kazasından bahsediliyor. Söz konusu kazada 2 uzaylının öldüğü bilgisi dünya genelinde şaşkınlık yarattı.

Yazışmalarda, Arjantin'deki Amerikan üssünde bulunan askerlerin, gökten parlak bir cismin üs yakınına düşmesine tanık olduğu yazıyor. Bir ordu topçusu, bir öğrenci ve kontrol kulesindeki teğmenin hemen kaza bölgesine gittikleri ifade ediliyor.

Raporda, bölgeye intikal eden askerlerin 2 uzaylı cesedi ile karşılaştığı satırları yer alıyor. Belgelerin resmi olup olmadığı ise henüz belli değil. Dünya basını, bunun bir spekülasyon olabileceğini de söylüyor. Belgeler üzerinde yapılacak çalışmalar, gerçeği ortaya çıkaracak.

CIA'nın çok gizli yazışmaları yayınlandı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar

CIA'nın çok gizli yazışmaları yayınlandı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar

CIA'nın çok gizli yazışmaları yayınlandı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: CIA'nın çok gizli yazışmaları yayınlandı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar - Haberler
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