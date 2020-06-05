Dünya çevre günü nedir? Dünya çevre günü neden kutlanıyor? Dünya çevre günü hakkında merak edilenler! 5 Haziran Dünya Çevre Günü!
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Dünya çevre günü nedir? Dünya çevre günü neden kutlanıyor? Dünya çevre günü hakkında merak edilenler! 5 Haziran Dünya Çevre Günü!

5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Çevremiz ve doğamız bizim yaşam alanımızdır. İnsan ve doğa birlikteliğini ifade etmek amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmiştir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü hakkında merak edilenler haberimizde. Dünya çevre günü nedir? Dünya çevre günü neden kutlanıyor? Dünya çevre günü hakkında merak

Dünya çevre günü nedir? Dünya çevre günü neden kutlanıyor? Dünya çevre günü hakkında merak edilenler! 5 Haziran Dünya Çevre Günü!
05.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:31

1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede, 5 Haziran tarihinin "Dünya Çevre Günü" olmasını oybirliği ile kabul etti. O tarihten bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmak üzere dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Dünya üzerinde 5 ile 100 milyon arasında tür olduğu varsayılmaktadır. Günümüze kadar sadece 2 milyon türün keşfedildiği düşünülürse üzerinde yaşadığımız Gezegen ve diğer türler hakkındaki bilgilerimizin yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilinen 17.291 bitki ve hayvan türü azalarak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya iken, sayıları artan birkaç türden biri de insanoğludur.

Dünya çevre günü nedir? Dünya çevre günü neden kutlanıyor? Dünya çevre günü hakkında merak edilenler! 5 Haziran Dünya Çevre Günü!
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?

Bu tükenişin sorumlusu insandır. Çeşitli gerekçelerle ormanlar, tarım alanları, meralar, sulak alanlar, tahrip edilmekte, balık stokları azalmakta, Dünyanın ısınmasına neden olan gazlar atmosfere karışmaktadır. Bunların sonucunda da, türler doğal hızlarından 1.000 kat daha hızlı bir şekilde yok olmaktadır. Dünya üzerindeki tür çeşitliliği bize gıda, ilaç, giysi, yakıt gibi çok sayıda fayda sağlamaktadır. Bahçemizdeki böcekten, yol kenarındaki çimene kadar her türlü canlının birbiriyle bağlantısı vardır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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