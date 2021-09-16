Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan hastanede asker hayaleti görüldü - Haberler
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Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan hastanede asker hayaleti görüldü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde, iç savaş sırasında inşa edilen bir askeri hastanede esrarengiz bir fotoğraf çekildi. Bölge halkı, bu fotoğraftaki kişinin daha önce orada tedavi gören bir asker olduğunu iddia ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde, Amerikan iç savaşı sırasından kalma hastanede ilginç olaylar yaşanıyor. Yöre halkı tarafından da perili olarak adlandırılan hastanenin bahçesinde kaydedilen bir fotoğraf karesi sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü.

SAVAŞI SIRASINDA TEDAVİ GÖREN ASKER

Bölgede emlakçılık yapan bir kişi tarafından kaydedilen fotoğrafta, beyazlar içerisinde bir kişinin olduğu görülüyor. Fotoğrafı çeken kişi, savaş zamanında ameliyat edilen kişilerin bahçedeki çadırlara çıkarıldığını ve çadırlarda öldüğü bilgisini verdi.

Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan hastanede asker hayaleti görüldü

FOTOĞRAF HAKKINDA TARTIŞMALAR BAŞLADI

Fotoğraf karesinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından konuyla ilgili tartışmalar alevlendi. Bazı kullanıcılar, fotoğraftaki kişinin "rahibe" olduğunu belirtirken, başka sosyal medya kullanıcıları ise "orada ölen askerin hayaletinin gezmesi daha güçlü ihtimal" şeklinde yorumlarda bulundu.

Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan hastanede asker hayaleti görüldü

Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan hastanede asker hayaleti görüldü
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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