Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü - Haberler
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Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Sosyal paylaşım uygulaması TikTok'ta Alexander Smith isimli adam tarafından paylaşılan bir video gündeme oturdu. Videodaki esrarengiz adam, CIA görevi kapsamında 2118 yılına gittiğini ve bu yıldan bir fotoğraf karesi getirdiği iddia etti. Fotoğraf karesinde dünyanın küresel ısınma etkisi altına girdiği görülüyor.

TikTok'ta ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Alexander Smith adlı bir adamın yaptığı paylaşım ise kısa sürede gündeme oturdu. Smith, 1981'de CIA tarafından çok gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini ve bu görevde bir de fotoğraf çektiğini iddia etti.

Alexander Smith, hayatını tehlikeye atarak gerçekleştirdiği gelecek zaman yolcuklarını kanıtlamak için de çektiği fotoğraf karesinin TikTok'tan paylaştı. Video, kısa sürede milyonlarca tıklanma aldı. Söz konusu fotoğraf karesinde bir çöl ve çölün içerisindeki kaktüsler yer alıyor. Smith, 2118 yılında Dünya'nın küresel ısınma etkisi altına girdiğini söylüyor.

Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü

Smith, uzaylılar hakkında da bir takım iddialar ortaya attı. Uzaylıların varlığına inandığını belirten Smith, "Benim gerçekleştirdiğim zaman yolculuğu, ilk zaman yolculukları arasındaydı. Yaptığım çok tehlikeliydi ancak başardık. Uzaylılar ile ilgili de şunları söyleyeyim. Onlar varlar ama şu anda bizi ziyaret etmiyorlar, gelecekte bizi ziyaret edecekler. Uzaylılarla temas kuruluyor" ifadelerini kullandı.

Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü

Smith, 3. Dünya Savaşı hakkında da tüyleri diken diken eden açıklamalarda bulundu. Smith'e göre 3. Dünya Savaşı Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasında çıkacak. Yine iddiaya göre bu savaştan sonra dünya daha yaşanılabilir bir yer haline gelecek.

Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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